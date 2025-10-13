Fostul mare internațional a identificat imediat jucătorul care, în opinia sa, reprezintă marele câștig al serii pentru echipa națională.



"Dragomir a jucat excelent!"



Fără să stea pe gânduri, "Mister" l-a nominalizat pe Vlad Dragomir, mijlocașul aflat la doar a treia sa prezență sub tricolor, drept revelația partidei de pe teren propriu.



"Am câștigat un jucător de echipă națională în seara asta, Dragomir este jucătorul", a punctat Ilie Dumitrescu, la Digisport, impresionat de evoluția mijlocașului.



Analiza sa a continuat pe aceeași idee, subliniind contribuția lui Dragomir la jocul solid al echipei: "Austriecii nu au reușit să aibă o exprimare bună în seara asta. I-am transformat într-o echipă normală. Dragomir a jucat excelent".



Deși l-a evidențiat pe Dragomir, Dumitrescu a avut cuvinte de laudă și pentru alți jucători. El a remarcat rolul esențial al lui Marius Marin "în fața apărării" și a apreciat efortul depus de oamenii din ofensivă. "Ianis și-a pus în multe momente de joc valoarea în slujba echipei. Mihăilă, pozitiv, a fost activ, a încercat, a reușit multe acțiuni, a fost aproape să marcheze. Man, la fel, iar Bîrligea este genul de jucător căruia nu ai ce să-i reproșezi după un meci, la cât de combativ este", a mai spus fostul atacant.

