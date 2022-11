Ilie Dumitrescu a pus ștampila după România - Slovenia 1-2: „Cred că Edi a făcut asta”

România a fost o echipă timidă în prima parte a jocului, însă Edward Iordănescu și-a mobilizat elevii la pauză, iar naționala a arătat mult mai bine.

Ilie Dumitrescu a vorbit despre evoluția „tricolorilor” din amicalul pierdut cu Slovenia, evidențiind faptul că selecționerul și-a făcut o idee cu privire la fotbaliștii pe care-i juca în continuare, în următoarele meciuri, după ce a debutat nu mai puțin de cinci joi seară.

„A fost o repriză a doua bună, dar am început foarte prost jocul, nu am avut un echilibru între atac și apărare și nu am reușit să o oprim pe Slovenia. Repriza a doua a fost bună, așa ar trebui să arate naționala acasă, în fața unui adversar bun.

Meciurile astea amicale au rolul lor. La un moment dat, ca antrenor, o să încerci să alcătuiești un '11' după reușite, după momente bune la națională ale unor jucători. Cred că Edi și-a făcut o idee.

Nu aveai ce să spui la pauză, după prima repriză. Puteai să-ți dorești doar o reacție și am reușit să fim în joc, să dominăm, să recuperăm mingea în jumătatea adversarului și să punem probleme”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

România - Slovenia 1-2

În meciul de pe stadionul Cluj Arena, slovenii au deschis scorul, prin Sesko, lovitură de cap în minutul 26. Cinci minute mai târziu, Sporar a dublat avantajul oaspeţilor. Drăguş a redus din diferenţă în minutul 64, inscriind din pasa lui Cristian Manea.

ROMÂNIA: H. Moldovan - Cr. Manea, Burcă, Nedelcearu (Drăguşin 72), Vătăjelu (Opruţ 60) - R. Marin (Boloca 84), M. Marin, Cicâldău (Olaru 60) – Cordea (46 Moruţan), Puşcaş, Drăguş (Petrila 73). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

SLOVENIA: Oblak - Stojanovic, Blazic (Mevlja 46), Bijol, Balkovec (Sikosek 70) – Lovric (Karnicnik 46), Cerin, Kurtic (Stankovic 85), Verbic (Horvat 79) - Sesko, Sporar (Vomberger 46). SELECŢIONER: Matjaz Kek

Arbitru: Nicolas Laforge (Belgia)

Cartonaşe galbene: Drăguş 34, Olaru 82 / Lovric 23, Balkovec 48, Stojanovic 58, Verbic 66, Sikosek 83

Duminică, România va juca un alt amical, cu Republica Moldova, de la ora 20.30, la Chişinău.