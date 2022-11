Edi Iordănescu a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că așteaptă meciul cu Moldova de duminică, de la ora 20:30, în direct pe Pro Arena & VOYO.

„Rezultatul nu a fost unul pozitiv, cu toate că l-am dorit foarte mult și am arătat asta în multe momente. Dar testul a fost foarte bun, pentru mine. Mă bucur că am avut posibilitatea să debutăm jucători. Și nu e ușor să faci asta cu o națională de calibru. Au venit în componență completă și dacă ne uităm la rezultatele lor...

Eram în gardă, ne-am așteptat la asta. Hai s-o luăm în ordine. În prima repriză am fost timorați, s-a văzut că ne căutăm și că nu avem chimie de joc. Au fost două echipe pe teren: una care avea chimie și cealaltă care își căuta chimia. Cu toate astea, am avut prima ocazie, am avut o bară.

Din păcate, două faze ne-au adus în dezavantaj. Dar, în repriza a doua, s-a văzut altceva. Alt curaj. Am schimbat structura de joc. Am reușit, astfel, să creăm ocazii. Am marcat un gol și puteam să luăm cel puțin un egal. Dacă marcam undeva în minutul 80, puteam câștiga și jocul.

Schimbarea la pauză a impactat imediat. A avut o bară (n.r. Olimpiu Moruțan). Accentul a fost pus pe două lucruri. În primul rând, o parte motivațională. Și o parte tactică, mă bucur că echipa a reușit s-o pună în practică. Mă bucur că am reușit să mergem peste adversar.

O știam de ieri (n.r. starea gazonului). Nu a fost tipul de gazon care să ne reprezinte. Ați văzut că și noi și adversarul cu greu ne-am păstrat echilibrul. Gazonul merge în plan secund în momentul de față.

Dacă ne uităm pe lot și pe context... Adversarul a venit cu un lot complet, iar noi am venit cu jucători tineri. Dar ne-am asumat asta. Obiectivul rămânea rezultatul pozitiv. Pentru mine contează jocul cu Moldova mai mult.

Trebuie să tragem linie, vom analiza. Ne vom uita la jucători, la oboseală, la eventuale probleme medicale. Mergem și căutăm un rezultat pozitiv. Îl vom găsi. Trebuie să avem curaj.

(n.r. Horațiu Moldovan) E un portar fantastic, sunt mulți jucători care joacă în campionate importante și când i-am analizat, spre surprinderea noastră duc 90 de minute. E un impact. Am căutat confruntarea cu un adversar care ne pune în dificultate. Mergem înainte cu putere”, a spus Edi Iordănescu după meci.

România - Slovenia 1-2

În meciul de pe stadionul Cluj Arena, slovenii au deschis scorul, prin Sesko, lovitură de cap în minutul 26. Cinci minute mai târziu, Sporar a dublat avantajul oaspeţilor. Drăguş a redus din diferenţă în minutul 64, inscriind din pasa lui Cristian Manea.

ROMÂNIA: H. Moldovan - Cr. Manea, Burcă, Nedelcearu (Drăguşin 72), Vătăjelu (Opruţ 60) - R. Marin (Boloca 84), M. Marin, Cicâldău (Olaru 60) – Cordea (46 Moruţan), Puşcaş, Drăguş (Petrila 73). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

SLOVENIA: Oblak - Stojanovic, Blazic (Mevlja 46), Bijol, Balkovec (Sikosek 70) – Lovric (Karnicnik 46), Cerin, Kurtic (Stankovic 85), Verbic (Horvat 79) - Sesko, Sporar (Vomberger 46). SELECŢIONER: Matjaz Kek

Arbitru: Nicolas Laforge (Belgia)

Cartonaşe galbene: Drăguş 34, Olaru 82 / Lovric 23, Balkovec 48, Stojanovic 58, Verbic 66, Sikosek 83

Duminică, România va juca un alt amical, cu Republica Moldova, de la ora 20.30, la Chişinău.