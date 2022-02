Iese Nicușor Stanciu din circuitul echipei naționale? Edward Iordănescu, verdict pentru interul de 28 de ani

Interul de 28 de ani a ales drumul banilor și așteaptă acceptul autorităților chineze pentru a intra în țară. El va semna cu Wuhan, echipă din orașul din care a pornit pandemia de Cononavirus.

Edward Iordănescu, noul selecționer al României, a analizat, la Ora Exactă în Sport, situația lui Stanciu. În ultima perioadă, tot mai multe voci au anunțat că fotbalistul poate pierde, în urna acestui transfer, echipa națională, însă Edward Iordănescu nu vrea să renunțe la el.

”Astea-s informațiile pe care le am (n.r - că jucătorii au primit cu bucurie vestea instalării lui). Din parte FRF și nu numai. Asta am încercat în ultima perioadă, să vorbesc cu jucătorii. Încerc să-i cuprind pe toți. În agenta mea va fi și multă muncă de teren. E posibil să călătoresc.

E cam departe China. Chiar i-am spus că mi-a făcut o zi proastă atunci când am primit vestea (n.r - transferul lui Nicolae Stanciu la Wuhan): 'Ce faci, fugi de mine?'. Că noi am lucrat împreună, am ținut legătura, dar, din punctul meu de vedere, nu iese din circuit.

Vom încerca să gestionăm altfel. Vor fi 4 jocuri în 12 zile, nu vei putea folosi oricum aceiași jucători, vom apela la un sistem controlat de rotație și e posibil să îl vedem în jocul al doilea sau al treilea, nu în primul”, a spus Edward Iordănescu la Ora Exactă în Sport.

Cotat de site-urile de specialitate la 7 milioane de euro, Stanciu a adunat 54 de selecții și 11 goluri pentru România, fiind membru al generației care mergea la Euro 2016. Unirea Alba Iulia (12 meciuri / 1 gol) FC Vaslui (55/3), FCSB (136/33), Anderlecht (53/9), Sparta Praga (34/10), Al-Ahli (10/2) și Slavia Praga (112/26) sunt echipele pentru care acesta a evoluat.