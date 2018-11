Ianis Hagi trebuie sa stea departe de turnurile din Bologna! Studentii romani din Italia isi incalzesc vocea ca sa cante imnul Romaniei la EURO

Romania intalneste Franta, Croatia si Anglia la EURO 2019 in Italia

Nu mai putin de doua mii de studenti invata in Bologna. Multi dintre merg la stadion ca sa sustina echipa lui Radoi la EURO. Au fost si la amicalul Romaniei cu Italia din 2015 cand inscria Andone.



"Italienii stiu de Dracula, de Transilvania. Se mira si ma intreaba cum e in Romania si cum traim in Romania si daca suntem vampiri", a spus o tanara studenta.



Romanii nu calca in turnurile din Bologna. Se spune ca cei care se urca in turnuri, nu iau licenta.