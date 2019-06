"Ianis Hagi is on fire!" Starul Romaniei a reusit faza serii cu Franta! Ce a putut sa faca

Cei de la UEFA au fost impresionati de executia lui Ianis Hagi.

Intr-un meci care a avut putine momente de stralucire, Ianis Hagi a reusit cea mai frumoasa executie in Romania U21 - Franta U21, scor 0-0, ultimul meci din grupa C de la EURO U21. Ianis a reusit o pasa senzationala cu piciorul drept, iar cei de la UEFA o scot in evidenta, oferind mai multe unghiuri cu pasa superba.

Din pacate, George Puscas a fost anticipat de portarul nationalei Frantei si nu a reusit sa marcheze golul care putea fi decisiv in acest meci.

Romania U21 va juca in semifinala EURO U21 joi de la ora 19.00 impotriva Germaniei U21.

Pleaca in aceasta vara

Ianis Hagi nu va mai ramane la Viitorul din aceasta vara. Gica Hagi a anuntat ca Ianis va ajunge in Spania, insa nu la Sevilla. Cei de la Viitorul au oferte si din Bundesliga si Premier League pentru mijlocasul de 20 de ani.