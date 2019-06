Romania U21, generatie de FIER! Cele 8 recorduri stabilite de echipa lui Radoi la EURO 2019

Romania U21 a intrat in istorie prin performanta de la EURO 2019 din Italia si San Marino.

Nationala de tineret a Romaniei s-a calificat in semifinalele EURO U21 si s-a calificat automat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 2020. Joi seara, de la ora 19:00, Romania se dueleaza cu Germania, cea mai puternica echipa de la acest turneu, pentru un loc in marea finala. Romania a scris deja istorie la Campionatele Europene din Italia si a demonstrat ca este o "generatie de fier", asa cum a ales George Puscas sa o caracterizeze dupa victoria la scor cu Anglia, 4-2.



CELE 8 RECORDURI STABILITE DE ROMANIA U21

1 Cea mai mare performanta din istorie la nivel U21

2 Cea mai bun aparare din Europa: 7 goluri in 13 meciuri

3 2 ani de invincibilitate in partide oficiale U21 (13 meciuri)

4 Record istoric de spectatori in preliminariile EURO (Cluj-Napoca)

5 George Puscas, golgheter all-time pentru Romania U21

6 Calificare dupa 56 de ani la Jocurile Olimpice

7 Primele semifinale de turneu final U21 si seniori

8 Cel mai tanar selectioner de la EURO 2019



URMEAZA TESTUL CU GERMANIA, DETINATOAREA TROFEULUI!

Romania se bate joi la Bologna, cu Germania, detinatoarea trofeului si echipa cu cele mai multe goluri marcate la acest turneu final: 10. Nemtii dau si golgheterul competitiei, pe Luca Waldschmidt de la Eintracht Frankfurt, cu 5 goluri marcate. Si Marco Richter de la Augsburg e in topul marcatorilor, cu 3 reusite. Golgheterii Romaniei sunt George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman, toti cu cate doua goluri marcate.