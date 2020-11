Ianis Hagi, REZERVA in ultimele trei meciuri pentru Rangers! Gerrard a explicat motivul dupa ce si-a zdrobit adversarul cu 8-0

Ianis Hagi (22 ani) a ajuns din cel mai bun pasator din Scotia, in rezerva la ultimele 3 meciuri ale lui Rangers.

Mijlocasul roman nu a prins niciun minut in meciul din Europa League cu Benfica, iar in meciul cu Hamilton, antrenorul l-a trimis pe teren cand scorul era deja 8-0 pentru Rangers.

La conferinta de presa de la finalul meciului cu Hamilton, Gerrard a fost intrebat despre modul in care a ales echipa si alegerea de a lasa pe banca anumiti jucatori, iar antrenorul a avut o explicatie.

"Am ajuns in pozitia de a avea multi jucatori puternici in lot pe care pot sa ii folosesc, iar asta s-a intamplat si in meciul cu Hamilton. Am facut 5 schimbari care nu ne-a afectat jocul. Asta ma bucura cel mai mult", a spus Gerrard la conferinta de presa

Ianis Hagi a bifat 16 meciuri in tricoul lui Rangers in acest sezon in care a reusit sa inscrie un gol si sa ofere 8 pase de gol. Mijlocasul roman a fost convocat de Adrian Mutu la nationala de tineret, pentru meciul decisiv cu Danemarca U21.

Romania U21 - Danemarca U21 se vede IN DIRECT pe PRO TV si pe www.sport.ro, marti, 17 noiembrie de la 20:30.