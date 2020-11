EXCLUSIV | "Va veni cu frustrari si sa arate cat de bun e el sau vine sa ajute echipa?" Dilema in cazul convocarii lui Ianis la U21

Ianis Hagi nu a mai fost convocat de Mirel Radoi la nationala mare, iar Adi Mutu a profitat si la luat in lot pentru meciul decisiv cu Danemarca U21.

Nana Falemi a vorbit despre evolutiile sub asteptari ale lui Ianis Hagi din ultima perioada si crede ca a fost putin 'fortat' la nationala mare.

"Faptul ca acum e la nationala de tineret e un semn ca el a fost fortat la nationala mare. Evolutiile pe care le-a avut nu au confirmat ca poate inca sa ajute nationala mare. Nu a confirmat! Are potential, dar nu a confirmat! Probabil Radoi a vorbit cu Mutu si a zis: 'Ti-l iau pe Man, dar ti-l las pe Ianis!' El oricum ar fi fost rezerva si mai bine sa ii dai minute la tineret.

Federatia a investit in Ianis si nu poti da cu piciorul in investitie. Ii dai sanse chiar daca nu joaca la echipa de club. Dar la Rangers e un mediu sanatos, se pregateste foarte bine acolo. Poate aduce un plus pregatindu-se acolo. Are potential si talent. Dar are nevoie de timp si incredere. Gandind in perspectiva, e bine sa-l convoci", a spus Nana Falemi, la PRO X.

Nana Falemi: "Va interesant de vazut daca va veni sa ajute sau va simti frustrare"

Fostul jucator al FCSB-ului este curios de atitudinea cu care se va prezenta fotbalistul lui Rangers la U21:

"Cred ca varianta mai buna e sa joci cu el la tineret pentru ca intra in ritm si poate aduce un plus. Va fi interesant de vazut daca va veni sa ajute sau va simti frustrare. Ianis vine ca sa fie playmaker si sa ii implice pe toti in joc sau sa arate cat de bun e el? Important e sa nu vina cu frustrari si sa ajute echipa", a mai spus Falemi.