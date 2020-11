Adrian Mutu a vorbit despre convocarea lui Ianis Hagi la nationala U21: "Increderea lui este afectata! Orice jucator s-ar simti la fel in locul lui!"

Romania U21 - Danemarca U21 se va juca marti, 17 noiembrie, de la ora 20:30 si va fi LIVE pe Pro TV si WWW.SPORT.RO.

Romania U21 are nevoie de un succes in fata danezilor pentru a fi prezenta la Euro 2021. Ianis Hagi a fost selectionat la echipa de tineret, dupa ce a evoluat mai multe partide pentru nationala de seniori. Selectionerul Romaniei U21, Adrian Mutu, a vorbit despre chemarea lui Ianis in lot. Fostul jucator de la Fiorentina sustine ca increderea fiului lui Gica Hagi a fost afectata, dupa ce in ultimele partide nu a evoluat pentru echipa de club, dar este sigur ca il va motiva si ca va da in teren tot ce are mai bun.

"Stiu foarte bine, evolutiile lui Ianis la U21, au fost evolutii bune, chiar foarte bune. Uneori si exceptionale in anumite meciuri, mai ales la EURO, ceea ce e un lucru imbucurator pentru noi. Sper sa fie un ajutor la echipa. Sunt singur ca va veni montat asa cum trebuie, pentru ca il stiu de mic, stiu ca este un profesionist desavarsit.

Pentru el ar fi important acest meci, pentru ca poate sa dea un restart la ce inseamna experienta lui la echipa nationala si daca va face o partida buna va fi cu siguranta benefic pentru el, atat la echipa nationala cat si pentru Rangers. Orice meci bun iti da incredere si sper ca acest lucru sa il obtina si el pentru acest meci.

Probabil increderea lui este afectata si este e normal, pentru ca orice jucator s-ar simti la fel in locul lui, dar voi vorbi cu el si sigur pana la ora meciului va fi pregatit suta la suta", a spus Adrian Mutu intr-un interviu pentru site-ul FRF.