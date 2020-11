Benfica - Glasgow Rangers, LIVE TEXT, de la 19:55 | Ianis e anuntat titular! Echipa romanului are punctaj maxim si niciun gol primit in primele doua meciuri din grupa

Urmarim si comentam impreuna Benfica - Glasgow Rangers pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Glasgow Rangers merge in deplasare la Lisabona pentru cel mai important duel al Grupei D din Europa League.

Portughezii sunt lideri in grupa la egalitate cu Rangers, ambele cu cate 6 puncte, insa cu un golaveraj mai bun: 7:2 vs 3:0.

Din grupa mai fac parte Lech Poznan si Standard Liege, care se vor duela in aceasta seara, de la 19:55.

Ianis Hagi revine in Portugalia in aceastea seara, dupa ce in sezonul trecut din Europa League reusea un meci bun in deplasare cu Braga si dadea pasa decisiva la golul care ii aducea calificarea in optimi lui Rangers.

Ianis Hagi este anuntat titular in aceasta seara de presa din Scotia, in ciuda faptului ca Steven Gerrard nu a oferit detalii despre primul 11 pe care il va alinia:

"Cred ca toti sunt profesionisti in echipa si inteleg ca pot incepe doar cu 11 jucatori. Lucrul bun este ca avem la dispozitie 5 schimbari, lucru diferit fata de anii anteriori. Inteleg ca toata lumea vrea sa joace, dar imi cunosc echipa. Voi dezvalui asta inaintea meciului si voi alinia un prim 11 care cred ca este capabil sa obtina un rezultat bun.

Doar pentru ca cineva nu va juca cu Benfica nu inseamna ca nu il apreciez si nu e un jucator fantastic. Inseamna doar ca vreau anumiti jucatori sau vreau un anumit plan de joc care se potriveste unor persoane mai mult decat altora", a spus Steven Gerrard, la conferitna de presa.

Echipa probabila a lui Rangers, dezvaluita de Glasgow Live

McGregor - Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic - Jack, Arfield, Kamara - Hagi, Kent, Morelos