Reactia lui Gica Hagi dupa declaratiie facute de Ianis la finalul meciului cu Norvegia: "A gresit cand a iesit sa vorbeasca despre Radoi!" Ce a cerut 'Regele'

Gheorghe Hagi (55 ani) a vorbit despre fiul sau si prestatiile sale din cele trei infrangeri ale nationalei Romaniei.

'Regele' a comentat declaratiile facute de Ianis Hagi dupa meciul cu Norvegia, cand mijlocasul lui Rangers s-a plans ca alearga prea mult dupa minge, iar apoi oboseste cand ajunge in posesia balonului, la care Radoi i-a replicat acid.

"Ianis nu trebuia sa iasa sa vorbeasca. Trebuia sa iasa cei cu experienta, cu mai multe meciuri la nationala. Nu era momentul. Era probabil si o oboseala dupa meci si a zis ce a simtit pe teren. Din cate stiu eu totul s-a reglat, toate lucrurile sunt OK acum. I-am zis-o ca nu trebuia sa iasa, ca nu a fost inspirat.

A vorbit la plural Radoi cand i-a raspuns. Asa e normal, ca e joc colectiv. Ianis a atins 38 sau 39 de mingi, asta da participarea lui la joc, e o cifra fantastica, cu un adversar care ne-a dominat. A pierdut 9 dintre ele, mi se pare normal, nu e de mare preocupare. Ce n-a facut Ianis in cele doua meciuri e ca n-a creat superioritate numerica, nu a dat la poarta si n-a dat gol. E normal ca nu sunt multumit! E in fisa postului lui sa faca lucrurile alea. Trebuie sa incerce sa faca asta.

Nu conteaza daca e o campanie impotriva lui. El trebuie sa isi duca soarta, e presiune pe el. Eu sunt foarte multumit de cum merg lucrurile in cazul lui Ianis, e unul dintre romanii care ne reprezezinta foarte bine la nivel international. La U21 ne-a aratat, alaturi de ceilalti jucatori de acolo, ca sunt de mare perspectiva, Au dus lucrurile la un anumit nivel. Ce sa fac eu acum, daca Dumnezeu mi-a dat un baiat care joaca fotbal si o face bine? S-a dus la un nivel foarte mare. Ma scuzati, dar e singurul care s-a transferat la un club din Vest, in plina pandemie. La un club mare si joaca acolo. O singura rugaminte am. Pot? Va rog sa aveti rabdare cu el, asa cum trebuie sa aveti si cu ceilalti tineri!", a spus Gica Hagi pentru Telekom Sport.