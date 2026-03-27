Fără șanse să meargă la turneul final, România va disputa un meci amical împotriva Slovaciei, care a fost eliminată de Kosovo, scor 3-4.

Florin Prunea: ”Ne-au tremurat chiloții! Degeaba vine Hagi!”

Florin Prunea a avut o reacție virulentă după eșecul suferit de România la Istanbul, în barajul cu Turcia. Fostul portar al Generației de Aur a fost revoltat de faptul că România nici măcar nu a încercat să pună probleme la poarta adversă și a încercat doar să se apere în fața unor adversari care nici măcar nu s-au chinuit.

Prunea nu are nimic să îi reproșeze din punct de vedere tactic lui Mircea Lucescu și este convins că nici măcar Gică Hagi nu va reuși să construiască o națională puternică care să se califice la următoarele turnee finale.

Fostul mare portar crede că toate problemele au început de la nivelul Federației Române de Fotbal și crede că regula U21 reprezintă un mare dezavantaj pentru prima reprezentativă, întrucât restrânge aria de selecție.

”Am văzut meciul. Două impresii: Ăștia au modificat ADN-ul jucătorului român! Jucătorul român este un jucător fricos, care nu se poate bate. Nu vorbesc despre echipele mari, că Turcia nu a arătat ca o echipă mare, hai să fim serioși, nici nu au transpirat aseară, nu au forțat.

Băieții ăștia de la Federație care nu au nicio treabă cu fotbalul, ăsta este jucătorul român care este creat de ei. Țara asta nu a avut jucători așa. Asta este imaginea fotbalistului român și a fotbalului românesc, fricoasă! Și noi jucam cu echipele mari, ne era frică, dar nu în halul ăsta, băi nene. O puneam jos, jucam, îl aveam pe Hagi, pe Lupescu, pe Răducioiu, pe Ilie Dumitrescu, puneam probleme, ajungeam la poartă, aveam curaj când aveam mingea.

Ce e regula asta tembelă de U21? De aia nu avem atacanți la echipa națională, de aia nu are cine să o bage în poartă. Hagi degeaba vine, că nu are ce să facă, nu avem jucători. Eu spun cum arată jucătorii români față de niște jucători care aseară nici măcar nu au transpirat.

Au pus puțină presiune pe noi, au așteptat o greșeală. Să ne apărăm în halul ăsta? Bun, ne-a fost frică, ne-au tremurat chiloții la toți, și nouă, și lor, băi, dar în halul ăsta să nu ieșim să jucăm, băi frate? E posibil așa ceva? Mircea Lucescu ce să facă? Din punctul meu de vedere, tactic, am făcut o singură greșeală, acolo la gol”, a spus Florin Prunea la Iamsport.