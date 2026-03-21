„Tricolorii” vor întâlni Naționala Turciei pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul „Beşiktaş Park”.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru această confruntare, însă se confruntă cu probleme de efectiv.

Accidentarea lui Alexandru Chipciu l-a obligat să găsească o soluție pentru postul de fundaș stânga, acolo unde Nicușor Bancu rămăsese singura variantă sigură.

Giovanni Becali a văzut lotul convocat de Lucescu și a răbufnit: „Sunt șocat!”

Pentru a completa lotul, selecționerul a avut de ales între Andrei Borza, Raul Opruț și Kevin Ciubotaru. În cele din urmă, Lucescu a optat pentru fundașul de la FC Hermannstadt.

Decizia l- surprins pe impresarul Giovanni Becali, care se aștepta ca selecționerul să-l convoace pe Borza, jucătorul celor de la Rapid București.

„Ceea ce mă miră este… de ce Kevin Ciubotaru și nu Borza. Sunt foarte șocat. Kevin cade în B și a plecat deja, a semnat, iar Borza joacă meci de meci la Rapid, care se bate la titlu.

Borza pasează bine, finalizează, poate să facă un cross de pe stânga. Dar vezi tu… la națională, Lucescu vrea patru fundași de meserie. Rațiu cred că are aceeași calitate ca Borza, să facă banda”, a declarat Giovanni Becali pentru Fanatik.

România are nevoie de o victorie în fața Turciei pentru a ajunge în finala barajului, unde ar putea întâlni câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.