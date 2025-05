Cei opt jucători de la FCSB aleși de Mircea Lucescu pentru această acțiune sunt Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Mihai Popescu, Vlad Chiricheș, Adrian Șut, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea.

Gigi Becali: "Cea mai mare surpriză din lotul României este Crețu. Mircea Lucescu a făcut dreptate"

Gigi Becali consideră că cea mai mare surpriză din lotul lui Mircea Lucescu este Valentin Crețu. Fundașul dreapta are 36 de ani și are doar două meciuri sub tricolor, ambele în 2020, însă a avut prestații solide în ultimele sezoane, inclusiv în cupele europene.



În trecut total dezinteresat de prima reprezentativă , finanțatorul de la FCSB susține că de această dată va susține naționala României, având în vedere că echipa sa dă foarte mulți jucători la lot.



"E bine că avem 8 jucători la echipa națională. Cea mai mare surpriză din lot este Crețu. Dacă nu ar fi meritat, nu îl chema omul.



Eu cred că vom bate Austria pentru că a fost Mircea Lucescu drept și a făcut dreptate. Va face rezultat datorită acestui lucru, pentru că a fost drept. Acum o să mă rog și eu pentru el pentru că am 8 jucători la lot", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV.

Și Austria a anunțat lotul pentru meciul cu România

La fel ca Mircea Lucescu, Ralf Rangnick a anunțat luni lotul pentru acțiunea din iunie. Pe listă nu apare David Alaba (32 de ani), fundașul lui Real Madrid, care este accidentat din aprilie. În schimb, a fost convocat stoperul Gernot Trauner (33 de ani), de la Feyenoord, care e suspendat pentru jocul cu România.



Pe lângă jucători de la Tottenham, Atalanta, Bayern Munchen, Borussia Dortmund sau Inter, în lotul Austriei se află și Raul Florucz, fotbalistul cu părinți români, care s-a născut în Austria și a decis să reprezinte naționala condusă de Ralf Rangnick, chiar dacă a fost dorit și de FRF.



Lotul Austriei



Portari: Tobias Lawal (LASK Linz), Patrick Pentz (Brondby), Nikolas Polster (Wolfsberger AC), Nicolas Schmid (Portsmouth)



Program și rezultate în grupa României din preliminariile CM 2026



Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia-Herțegovina 0-1



Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5



Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino (16:00), Austria – ROMÂNIA (21:45)



Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru , San Marino – Austria (21:45)



, San Marino – Austria (21:45) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)



Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)



Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)



Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)



Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)



Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

Clasamentul în grupa României din preliminariile CM 2026