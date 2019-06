"Generatia asta vrea sa ajunga acolo unde inca nu visam!" Puscas vrea sa scoata romanii in strada: "Mi se face pielea de gaina cand ma gandesc"

Jucatorii Romaniei U21 inca nu si-au revenit nici la o zi dupa victoria cu Anglia de la EURO U21.

Atacantul nationalei Romaniei U21, George Puscas, si fundasul stanga, Florin Stefan, au fost la conferinta de presa la mai putin de o zi dupa victoria fantastica in fata Angliei, scor 4-2. Cei doi au spus la unison ca acest meci a fost cel mai frumos din carierelor lor.

"A fost o victorie mare pentru echipa, pentru suporteri, pentru romani. O victorie care ne-a consacrat dupa meciul bun facut cu Croatia. Ne gandim la meciul cu Franta deocamdata chiar daca stim ca se vorbeste ca suntem cu un picior in semifinale. Nu ne culcam pe o ureche si sa ajungem in semifinale asa cum se va decide, nu sa ne facem calcule, cine joaca cu Germania, cine nu. Trebuie gestionat bine meciul cu Franta, Mister (Mirel Radoi) stie cel mai bine, a pregatit extraordinar aceste meciuri. Daca facem semifinala, sa nu ne oprim acolo.



Sunt putine dati cand suntem la mana noastra si nu cred ca ar trebui sa ne facem griji, ci sa incercam de la meci la meci sa facem ce am facut si ieri. A fost un meci intens, multi jucatori au acuzat la pauza oboseala, ne asteptam sa fie asa. (Anglia) e o echipa buna, puternica, este greu sa faci tot timpul pressing. Dar ne-am descurcat si de la adrenalina toata lumea voia sa termine meciul pe teren, mai ales dupa golurile marcate nu se mai simtea oboseala.



E rolul meu sa incerc sa tin echipa sus, sa pot ajut in unele situatii in care suferim. Cred ca m-am descurcat, ne-am descurcat toti si a iesit bine. Noi jucam cu inima. Am castigat meciurile astea mai mult cu inima, decat cu picioarele. Foamea cu care jucam meciurile acestea, nu poate sa intervina nimic intre noi si nicio echipa atat de puternica asa cum e Anglia. Asta cred ca face diferenta la un turneu la care ai meciuri din 3 in 3 zile.



N-am auzit (ca a fost Razvan Marin la meci), nu stiam nimic. Eu nu am dat de el. Apartine si el de acest grup, e important sa fie cu noi sa ne sustina pentru ca toti jucatorii care au participat o fac pentru Romania. Si cred ca sunt mandri ca nationala realizeaza asemenea meciuri.



E cea mai frumoasa vara a mea si cel mai frumos meci din viata mea. Sunt semne ca poate sa iasa ceva frumos din aceasta generatie.

Vorbeam in camera cu Andrei (Radu) ca noi nu realizam acum ce se intampla dar daca va fi (sa iasa romanii in strada) mi se face pielea de gaina cand ma gandesc ca scoate Romania in strada o generatie de Under 21. Ar fi ceva extraordinar, dar mai lasati-ne sa traim visul asta putin. Generatia asta vrea sa ajunga acolo unde nu visam inca" a spus George Puscas.

Stefan: "Nu conteaza cota de piata cand intri pe teren"

Fundasul stanga al celor de la Sepsi, Florin Stefan, a avut o interventie incredibila de pe linia portii cu Anglia si a fost unul dintre remarcatii din primele 2 etape de la EURO U21.

"Nu s-a gandit nimeni la asemenea scoruri in primele doua partide, noi ne-am dori ca grup sa castigam toate meciurile. A fost un meci in care a trebuit sa luptam, cu totii ne-am daruit si de asta am reusit sa castigam. Nu conteaza valoarea de piata, conteaza grupul, noi am demonstrat ca avem la echipa de tineret un grup foarte unit.



Orice jucator care este la U21 se gandeste si la echipa mare, dar momentan sunt aici. Vreau sa castig cat mai multe meciuri. Trebuie sa demonstrez ca pot sa fac pasul la echipa mare. Este foarte frumos cand joci in deplasare si vezi pe stadion atatia romani. Cred ca ei ne-au dat forta in a doua repriza sa continuam. Nu am mai trait un meci cu 6 goluri in 15 minute.



Am observat ca mi-a crescut si mie cota, dar nu conteaza" a spus Florin Stefan.