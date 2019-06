PLEACA SI PUSCAS! Lovitura dupa lovitura pentru EROII Romaniei de la tineret! Unde poate ajunge

Visul lui George Puscas e tot mai aproape sa se implineasca.

Atacantul de la U21 a fost unul dintre cei mai importanti oameni ai nationalei lui Radoi, iar cluburile importante care si-au trimis scouteri in Italia n-au ramas indiferente. Puscas e aproape de un transfer important in aceasta vara.

Diseara, la Stirile din Sport de la PRO TV, ora 20:00, afli care sunt cele doua echipe din Anglia care-i pot indeplini lui Puscas cea mai mare dorinta: sa joace in Premier League.

Puscas, 23 de ani, joaca la Palermo din vara anului trecut. Sicilienii au platit in schimbul sau 3,25 milioane de euro. Puscas mai are 3 ani de contract in Serie B. George a marcat doua goluri pentru Romania la actualul campionat european, ambele din penalty.