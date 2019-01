GALERIE FOTO // Colectie de tricouri expusa la sediul FRF! Echipamentele in care s-a scris istoria fotbalului romanesc

Mai sunt 500 de zile pana la Euro 2020, competitie organizata in 12 orase europene, printre care si Bucuresiul.

La evenimentul gazduit astazi de Casa Fotbalului au fost expuse tricourile mai multor jucatori care au marcat istoria fotbalului romanesc, printre care Hagi, Gica Popescu, Ioan Andone, Dudu Georgescu, Helmuth Duckadam, Miodrag Belodedici sau Bogdan Stelea.

La sediul FRF au venit cateva sute de copii, in special componenti ai unor academii de fotbal din Bucuresti.

Prezent la eveniment, fostul capitan al echipei nationale a Romaniei, Gica Popescu, a afirmat ca este mandru de faptul ca Bucurestiul are ocazia sa gazduiasca 4 partide din cadrul EURO 2020. "Este o mandrie ca tara noastra organizeaza un asemenea eveniment. Campionatul European din 2020 este cel mai important eveniment sportiv pe care Romania l-a organizat vreodata. Castigurile din punct de vedere al infrastructurii in urma acestui turneu final vor fi uriase pentru Romania. In plus, in cazul calificarii, pentru jucatorii echipei nationale a Romaniei va fi un moment unic sa joace acasa, in fata propriilor suporteri, intr-o asemenea competitie", a spus Popescu, in prezent consilier onorific al premierului Viorica Dancila in cadrul proiectului organizarii la Bucuresti a EURO 2020.

Fostul fundas Miodrag Belodedici a mentionat ca organizarea celor patru partide reprezinta o ocazie unica pentru multi romani de a vedea din tribune un turneu final. "Ma bucur ca vom organiza o competitie de asemenea anvergura la Bucuresti. Mi-as dori ca nivelul de organizare sa fie unul foarte inalt ca sa demonstram Europei ca si noi suntem in stare sa gazduim o competitie importanta de fotbal. EURO 2020 va oferi o ocazie unica pentru multi dintre suporterii romani de a vedea pe viu meciuri din cadrul unui turneu final. De aceea urez succes organizatorilor si sper ca totul sa iasa perfect", a explicat Belododici.

La randul sau, fostul portar Helmuth Dukadam a afirmat: "Avem o oportunitate fantastica de a gazdui patru meciuri din cadrul Campionatului European. Iar suporterii nationalelor care vor juca aici au ocazia de a cunoaste Bucurestiul si Romania. De asemenea, pentru noi este un bun prilej de a pune la punct infrastructura sportiva si nu numai. Avem nevoie de acest lucru pentru ca ceea ce va ramane dupa acest turneu final va fi fantastic pentru generatiile viitoare".

