FOTO | Cum arata gazonul pe care Romania se va duela cu Islanda! Organizatorii sunt optimisti: "Totul este sub control"

Romania va juca in Islanda pe 26 martie.

Echipa Nationala a Romaniei merge in Islanda pe 26 martie, pentru meciul din semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020. Terenul se prerzinta in conditii bune si a fost protejat cu o copertina, iar specialistul care se ocupa de suprafata de joc spune ca totul este sub control:

"Inceputul anului a fost o mare provocare pentru noi. Decembrie fusese o luna buna, dar in ianuarie am muncit mult. Am iesit deseori pe teren pentru a-l curata de zapada.

Situatia e imbucuratoare. In urma cu o saptamana, era frig, totul era alb aici. S-a mai incalzit si terenul e curat acum, fara balti. Gazonul e departe de a fi frumos, inca e umed, putin inghetat in unele locuri. Dar totul e sub control. Trebuie sa impiedicam orice ar putea afecta gazonul. Balti, zapada, gheata", a spus a declarat Kristinn Johannsson.

Meciul dintre Islanda si Romania va fi pe 26 martie, de la ora 21:45, in direct la PRO TV.