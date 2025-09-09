Unul dintre fotbaliștii lăsați în afara lotului pentru această acțiune, veteranul Valentin Crețu, a transmis un mesaj tăios pentru colegii săi "tricolori".



Fundașul dreapta de la FCSB, neconvocat de selecționer, a vorbit fără ocolișuri despre situația actuală a primei reprezentative și a subliniat singura condiție pentru ca România să mai spere la o calificare istorică.



Crețu avertizează: "O să avem un meci greu"



Deși nu face parte din lot, Vali Crețu a analizat adversarul de marți seară și trage un semnal de alarmă. Fundașul a urmărit partida ciprioților cu Austria (0-1) și a fost impresionat de atitudinea acestora.



"Șanse eu zic că sunt. Atâta timp cât mai sunt șanse matematice, trebuie să crezi până la capăt. Altfel, nu ai nicio șansă. Trebuie să muncești mult mai mult și să arăți", a punctat Crețu pentru EAD.



Acesta a continuat cu o scurtă radiografie a adversarului: "Am văzut meciul Ciprului cu Austria. Au fost destul de curajoși, și prin posesie, și prin pressing. Mi-a plăcut Cipru, au jucat cu tupeu și eu zic că o să avem un meci greu".



Și colegul său de la FCSB, Mihai Lixandru, i-a încurajat pe "tricolori" înaintea duelului de la Nicosia. "Este un meci dificil, în deplasare, dar sunt sigur că echipa națională va arăta altfel față de meciul contra Canadei. Am încredere că jocul se va schimba. Și noi am fost criticați la echipa de club când pierdem, când lucrurile nu ies, e normal", a zis mijlocașul.

