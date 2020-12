Fotbalistii Romaniei U21, cu gandul la revansa cu Germania! "Tricolorii mici" vor sa depaseasca performanta din 2019! "E motivatia noastra principala!"

Romania U21 si-a aflat joi adversarii de la Campionatul European U21.

Turneul se va desfasura in doua faze din cauza pandemiei de COVID, iar "tricolorii mici" vor intalni in grupe pe Ungaria, Olanda si Germania. Pe ultima au intalnit-o si anul trecut, in semifinalele turneului din 2019, atunci cand au pierdut cu scorul de 2-4.

Fotbalistii Viitorului, Alexandru Matan si Virgil Ghita, sunt pregatiti de o revansa contra nemtilor si au declarat ca performanta echipei lui Mirel Radoi de anul trecut ii va motiva si mai tare pentru a trece de grupe.

"Este o grupa grea din punctul meu de vedere. Toate cele patru echipa din grupa au fotbalisti buni, iar meciurile vor fi foarte stranse. Anul trecut am depasit o grupa mult mai grea si cred ca asta este motivatia noastra principala, nu avem nici un motiv pentru care sa nu ne gandim ca nu vom trece si de aceasta grupa.

Ne gandim la o revansa cu Germania, vreau sa joc impotriva lor, ne-au batut ultima oara si cred ca acum putem sa-i batem si noi. Trebuie sa ne gandim ca jucam grupele in martie si dupa vom trece mai departe. E o mare responsabilitate pentru oricine va purta banderola pe mana, ii da un motiv in plus pentru a crede ca este un lider. Mergem acolo sa facem o figura frumoasa", a declarat Virgil Ghita pentru canalul de YouTube al Viitorului.

Alexandru Matan spera ca evolutiile lui sa-l convinga pe selectionerul Mutu, iar acesta sa-l convoace la turneul final de anul urmator. Fotbalistul de la Viitorul le vede pe Germania si Olanda cele mai puternice echipe din grupa.

"Este o grupa destul de dificila, Germania si Olanda sunt doua tari cu fotbalisti foarte talentati. Va trebui sa dam totul pentru a ne califica mai departe. Este mult mai inedit deoarece turneul se va desfasura in doua faze. Ne pare rau ca fanii nu pot fi in numar foarte mare, din cate stiu in Ungaria suporterii pot veni la stadion, dar intr-un numar mai mic.

Speram ca acei putini romani care pot sa participe pe stadion sa ne sustina. Toti fotbalistii U21 care sunt aici la Viitorul isi doresc sa participe la un turneu final, va ramane de vazut ce va decide Mister. E un test de maturitate pentru noi, o sa dam piept cu jucatori pe care ii vedem doar la televizor. Vom incerca sa depasim performanta baietilor din 2019", a declarat Alexandru Matan pentru canalul de Youtube al Viitorului.