GOOOL ADRIAN PETRE! Atacantul nationalei de tineret a ajuns la 8 reusite in acest sezon! Cum a marcat: VIDEO

Atacantul de 21 de ani a reusit sa inscrie golul victoriei celor de la Esbjerg.

Esbjerg a obtinut o victorie mare in etapa a 32-a din Danemarca si se afla pe locul 3 in play-off, loc care o duce in viitorul sezon de Europa League! Esbjerg a castigat cu 1-0 pe terenul celor de la Brondby, cea care putea sa o egaleze la puncte.

Adrian Petre a marcat unicul gol dupa o faza excelenta a celor de la Esbjerb - romanul de 21 de ani s-a aflat la locul potrivit si a finalizat o centrare pe jos in fata portii celor de la Brondby!

Petre are sanse mari sa prinda lotul Romaniei U21 de la Campionatul European din Italia si San Marino - el a prins 3 partide in preliminarii, reusind 2 goluri.