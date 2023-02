Invitat la emisiunea ”SuperFanii” de pe Sport.ro, Florin Răducioiu, fostul mare atacant al naționalei României din anii '90, când ”tricolorii” au ajuns până în sferturile Campionatului Mondial din 1994, a rememorat perioada în care a fost legitimat la echipa fantastică a lui AC Milan.

”La Milan am învățat enorm, am învățat definiția corectă a profesionalismului exagerat, al cento per cento, 100% cum spun italienii!

Răducioiu, rival în atacul lui Milan cu Papin, Van Basten, Savicevic sau Massaro

Erai obligat să intri cu mentalitatea de învingător, prin seriozitate, prin concentrare, prin răutate în sensul bun al cuvântului, asta am învățat acolo!

Jucau atunci la Milan în atac Papin, Van Basten, Savicevic, Massaro, care juca în naționala Italiei...

Dintre fotbaliștii români, eu am fost comparat cu marele Florea Dumitrache. Comparat cu el în mișcările mele, în demarcările mele, însă eu nu am avut arma lui numărul 1, mă refer la detenta și la lovitura de cap pe care le avea Dumitrache.

Ce pot să spun... Florea Dumitrache a fost un jucător ieșit din comun”, a povestit Florin Răducioiu la ”SuperFanii”.