GALERIE FOTO Ce poziție ocupă Sorana Cîrstea în clasamentul WTA: Gabriela Ruse, aproape să o întreacă pe Jaqueline Cristian

Ce poziție ocupă Sorana Cîrstea în clasamentul WTA: Gabriela Ruse, aproape să o întreacă pe Jaqueline Cristian Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea, clasare de vis în ierarhia WTA, la 36 de ani.

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clasament WTAGabriela RuseJaqueline CristianSorana Cirstea
Din articol

În recuperare după o accidentare suferită la US Open, Sorana Cîrstea a început a patra săptămână a carierei, în top 20 WTA.

Cea mai bună jucătoare de tenis din România, la ora actuală, se poziționează a șaisprezecea în ierarhia lumii, păstrându-și locul ocupat săptămâna trecută, în ciuda absenței din circuit.

Sorana Cîrstea, loc 16 WTA. Cristian și Ruse, pe locurile 60, respectiv 62

România rămâne cu trei jucătoare în prima sută ierarhică, prezentându-se în continuare ca una dintre națiunile puternice ale tenisului feminin, o tradiție întărită de aportul istoric al generației care le-a avut în prim-plan pe Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu.

Gabriela Ruse, la 11 locuri distanță de egalarea celei mai înalte clasări a carierei

Mai jos în clasament, în a doua jumătate a primei sute ierarhice, prietenele Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse se clasează pe locurile 60, respectiv 62, după ce au coborât, respectiv urcat două, respectiv patru locuri.

Sfertfinalistă în Seul și ajunsă în turul secund la Beijing, Ruse culege roadele muncii depuse în stagiunea asatică de hard și se reapropie de cea mai înaltă clasare a carierei: locul 51, ocupat în primăvara anului 2022.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea jaqueline cristian wta brd bucharest open 16072019
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Sorana cirstea
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Situație dură, mai jos de primele trei sportive: Cîrstea, Cristian și Ruse

După Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, situația încetează să devină plăcut de privit pentru fanii tenisului românesc.

România nu are jucătoare în intervalul 101-200 WTA, a patra sportivă română a momentului fiind Elena Ruxandra Bertea, clasată pe locul 272 mondial, în urma unei ascensiuni de zece poziții.

Top 5 este conturat de Miriam Bulgaru și Irina Begu, clasate pe locurile 344, respectiv 460.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse iarba 2026 sezon 03
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