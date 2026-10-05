România, verdict devastator în ziua meciului cu Suedia! Ce șanse mai avem pentru EURO 2028

România, verdict devastator în ziua meciului cu Suedia! Ce șanse mai avem pentru EURO 2028 Nationala
SPORT.RO
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Preliminariile EURO 2028 vor începe abia anul viitor, însă parcursul României din Liga Națiunilor periclitează deja serios șansele naționalei lui Gică Hagi de a participa la turneul final găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor.

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Din articol
  • Următorul Campionat European va fi organizat în perioada 9 iunie - 9 iulie 2028 și va fi transmis în direct de PRO TV, PRO ARENA Și VOYO.
  • Tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028 este programată pe 6 decembrie, la Belfast (Irlanda de Nord).

România, cotată cu șanse foarte mici de calificare la EURO 2028, după dezastrul din Liga Națiunilor

Urnele pentru tragerea la sorți din decembrie vor fi stabilite în funcție de parcursul echipelor în Liga Națiunilor, competiție aflată acum în desfășurare. Spre exemplu, România este aproape sigură că va fi prezentă în urna a treia, având în vedere parcursul foarte modest și faptul că pare improbabil să prindă una dintre primele două poziții ale grupei.

Urna a treia, dar și faptul că România nu va mai avea asigurată prezența la baraj datorită parcursului din Nations League - așa cum s-a întâmplat în preliminariile Mondialului - fac ca tricolorii să primească șanse foarte mici de calificare. 

În ziua meciului România - Suedia, statisticienii de la Football Meets Data au făcut o analiză amplă asupra șanselor de calificare la EURO 2028, chiar dacă este încă devreme. Au fost luate în calcul rezultatele de până acum din Liga Națiunilor, formele echipelor și urnele probabile din preliminarii.

România, pe lângă faptul că nu este văzută printre cele 24 de naționale "proiectate" la European, primește șanse foarte reduse de a răsturna calculele hârtiei: aproximativ 3% pentru a-și câștiga grupa din preliminarii, 11% pentru a fi una dintre cele mai bune 8 ocupante ale locurilor secunde și circa 3% pentru a câștiga barajul din martie 2028. În total, doar 17,3% șanse de calificare (prin orice metodă) atribuite României, în acest moment.

În clasamentul tuturor țărilor din Europa, România ocupă abia locul 34 în privința șanselor de calificare la turneul final. Ne depășesc și naționale precum Albania (24,4%), Israel (24,8%), Georgia (25%) sau Islanda (29,6%). În plus, Kosovo, o mai veche cunoștință a tricolorilor, este văzută printre cele 24 de participante la European, cu șanse de 47,1%.

De menționat însă că situația României, precum și a altelor naționale, se poate schimba mult după tragerea la sorți. Spre exemplu, România poate avea o grupă cu Spania și Turcia, din primele două urne, printre adversare, dar și una ceva mai accesibilă, cu Grecia și Irlanda de Nord.

Cele 24 de naționale care ar urma să participe la EURO 2028: de la Spania, până la Kosovo!

  • Spania - peste 99%
  • Anglia - peste 99%
  • Franța - 99%
  • Portugalia - 99%
  • Țările de Jos - 97%
  • Belgia - 97%
  • Elveția - 96%
  • Scoția - 95%
  • Irlanda - 94%
  • Țara Galilor - 94%
  • Germania - 93%
  • Italia - 92%
  • Norvegia - 91%
  • Danemarca - 89%
  • Croația - 89%
  • Grecia - 84%
  • Austria - 84%
  • Turcia - 71%
  • Suedia - 68%
  • Ucraina - 59%
  • Irlanda de Nord - 53%
  • Serbia - 51%
  • Polonia - 48%
  • Kosovo - 47%

De menționat că toate estimările au fost realizate după meciurile disputate duminică seară, în Liga Națiunilor.

Cum va funcționa calificarea la EURO 2028

În total, 55 de echipe naționale vor juca în preliminariile EURO 2028. Se vor forma 12 grupe a câte 4 sau 5 echipe. Cele 12 câștigătoare de grupă și cele mai bune 8 ocupante ale pozițiilor secunde se califică direct la turneul final.

Noutatea EURO 2028 este că țările gazdă - Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor - nu au asigurată prezența la turneul final. Totuși, două locuri la turneul final sunt rezervate celor două națiuni gazdă cu cele mai bune rezultate în preliminarii, dar care nu obțin calificarea directă.

Pe lângă cele 12 câștigătoare de grupă, cele mai bune 8 ocupante ale locurilor 2 și locurile rezervate țărilor gazdă, va exista și un play-off în care vor participa ocupantele pozițiilor secunde care nu au obținut calificarea directă și câștigătoarele din Nations League care nu au obținut calificarea din preliminarii. Structura exactă a acestui play-off va fi stabilită în funcție de numărul țărilor gazdă care vor obține calificarea.

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