România, verdict devastator în ziua meciului cu Suedia! Ce șanse mai avem pentru EURO 2028

Următorul Campionat European va fi organizat în perioada 9 iunie - 9 iulie 2028 și va fi transmis în direct de PRO TV, PRO ARENA Și VOYO.

Tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028 este programată pe 6 decembrie, la Belfast (Irlanda de Nord).

România, cotată cu șanse foarte mici de calificare la EURO 2028, după dezastrul din Liga Națiunilor

Urnele pentru tragerea la sorți din decembrie vor fi stabilite în funcție de parcursul echipelor în Liga Națiunilor, competiție aflată acum în desfășurare. Spre exemplu, România este aproape sigură că va fi prezentă în urna a treia, având în vedere parcursul foarte modest și faptul că pare improbabil să prindă una dintre primele două poziții ale grupei.

Urna a treia, dar și faptul că România nu va mai avea asigurată prezența la baraj datorită parcursului din Nations League - așa cum s-a întâmplat în preliminariile Mondialului - fac ca tricolorii să primească șanse foarte mici de calificare.

În ziua meciului România - Suedia, statisticienii de la Football Meets Data au făcut o analiză amplă asupra șanselor de calificare la EURO 2028, chiar dacă este încă devreme. Au fost luate în calcul rezultatele de până acum din Liga Națiunilor, formele echipelor și urnele probabile din preliminarii.

România, pe lângă faptul că nu este văzută printre cele 24 de naționale "proiectate" la European, primește șanse foarte reduse de a răsturna calculele hârtiei: aproximativ 3% pentru a-și câștiga grupa din preliminarii, 11% pentru a fi una dintre cele mai bune 8 ocupante ale locurilor secunde și circa 3% pentru a câștiga barajul din martie 2028. În total, doar 17,3% șanse de calificare (prin orice metodă) atribuite României, în acest moment.

În clasamentul tuturor țărilor din Europa, România ocupă abia locul 34 în privința șanselor de calificare la turneul final. Ne depășesc și naționale precum Albania (24,4%), Israel (24,8%), Georgia (25%) sau Islanda (29,6%). În plus, Kosovo, o mai veche cunoștință a tricolorilor, este văzută printre cele 24 de participante la European, cu șanse de 47,1%.

De menționat însă că situația României, precum și a altelor naționale, se poate schimba mult după tragerea la sorți. Spre exemplu, România poate avea o grupă cu Spania și Turcia, din primele două urne, printre adversare, dar și una ceva mai accesibilă, cu Grecia și Irlanda de Nord.