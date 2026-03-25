Lucescu, indiciu uriaș pentru primul 11 al României la Istanbul: "Pentru prima dată după un an"

Mircea Lucescu, selecționerul României, a fost protagonistul unui moment emoționant la conferința de presă premergătoare partidei Turcia - România.

Un jurnalist turc s-a dus direct la „Il Luce” să îl salute și i-a arătat respectul său într-o manieră deosebită. Ziaristul i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu.

Selecționerul României este o figură emblematică în fotbalul din Turcia. A antrenat-o Galatasaray între anii 2000 și 2002, perioadă în care a cucerit campionatul (2002) și Supercupa Europei (2000).

Ulterior a pregătit-o pe Beșiktaș între anii 2002-2004, alături de care a cucerit titlul în 2003. De asemenea, Mircea Lucescu a fost selecționerul Turciei între anii 2017-2019.

Mircea Lucescu: „Până mâine nu știm niciunul ce echipă va intra în teren”

România se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani. „Tricolorii” vor întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul „Beşiktaş Park” din Istanbul, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Înaintea confruntării, selecționerul Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre echipa pregătită de Vincenzo Montella și despre dificultatea meciului.

„Meciul se joacă mâine. Până mâine nu știm niciunul ce echipă va intra în teren. Sigur, pregătirea se face nu numai pentru echipa care a obținut rezultate, ci și pentru ceilalți din jurul ei. Indiferent cine va juca acolo, jucătorii noștri au valoarea necesară pentru a putea să-și domine adversarii direcți. Vom vedea mâine ce se va întâmpla. E greu de discutat acum, înainte de joc, de ceea ce ar putea să se întâmple. S-a scris mult și se va scrie în continuare, dar echipele care vor intra mâine pe teren și rezervele vor decide rezultatul final”, a declarat Lucescu.

Presa din Turcia susține că Montella pregătește o formulă tactică neobișnuită, 4-6-0, fără atacant clasic. În acest sistem, starul lui Real Madrid, Arda Guler, ar urma să joace rolul de „nouă fals”, cu libertate totală în ofensivă, după cum v-a prezentat Sport.ro aici.

Dacă va trece de Turcia, România va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial tot în deplasare, pe 31 martie, împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo. Partida decisivă va începe la ora 21:45 și va fi urmărită, de asemenea, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.