Cu două victorii, cu San Marino, scor 5-1, și cu Cipru, scor 2-0, și două înfrângeri, cu Bosnia, scor 0-1, și cu Austria, scor 1-2, România ocupă locul trei în grupa H, cu doar 6 puncte, iar șansele de a se califica direct la turneul final au scăzut considerabil.

Football Meets Data: România, naționala cu cele mai mari șanse să meargă la baraj

Din punctul de vedere al analiștilor de la Football Meets Data, echipa națională nu va reuși să se califice la Cupa Mondială direct din grupa preliminară, iar tricolorii vor fi nevoiți să joace barajul de calificare pentru un bilet la turneul final.

De altfel, statisticienii susțin că România are cele mai mari șanse să ajungă la baraj, 98%, mai mari decât reprezentative precum Polonia, Suedia, Turcia, Italia sau Republica Moldova.

Cel mai probabil, România nu va reuși să încheie pe prima poziție în grupă, având în vedere că tricolorii au pierdut deja de două ori, cu Bosnia și Austria, dar echipa națională va merge la barajul care se va disputa în luna martie, pe 26 (semifinale) și 31 martie (finala), indiferent de locul pe care îl va ocupa în grupă la finalul preliminariilor, datorită parcursului din Nations League.

La baraj vor fi prezente cele 12 echipe care vor încheia pe locul doi în grupe, dar și câștigătoarele grupelor din Liga Națiunilor, acolo unde România a avut un traseu perfect.

Echipele cu cele mai mari șanse să ajungă la barajul de calificare pentru Cupa Mondială, conform Football Meets Data