EXCLUSIV | "Un egal cu Norvegia ar fi un rezultat foarte bun!" Ce i-a atras atentia lui Stoichita in amicalul cu Belarus! "Am vazut ce se intampla daca ne pierdem concentrarea"

Mihai Stoichita a comentat prestatia echipei nationale in amicalul cu Belarus.

Directorul tehnic al FRF s-a declarat multumit de modul in care s-au prezentat "tricolorii" in meciul de la Ploiesti, fiind convins ca micile sincope vor fi corectate de Mirel Radoi pana la duelul cu Norvegia de pe 15 noiembrie.

"Este o victorie cu plusuri si cu minusuri, luate la total e mai mult plus decat minus. A doua repriza am dominat, dar am mai si ratat, nu am mai fost asa concentrati, e normal, la 5-0 nu mai gandesti la modul cel mai serios. Intervine o relaxare, de ce sa nu recunoastem? Trebuie sa luam ce a fost plus, minusurile are timp Mirel sa le analizeze si sa le puna la punct.

Am vazut o echipa cu un fotbal placut in faza de constructie, a fost o echipa agresiva cu pressing, cu schimbari de directie si atenta la fazele fixe. Ma bucur mult pentru golurile din faze fixe. Relaxarea, mai ales in faza defensiva, a fost in a doua repriza principalul factor care a dat impresia ca ei pot sa reintre in joc, nu era problema daca inscriau din penalty, dar e bine ca a fost asa pentru ca am vazut ce se poate intampla cand ne pierdem concentrarea.

Lucrurile nu au stat ca in celelalte meciuri de pana acum. Nimeni nu se gandeste sa inscrie 5 goluri Norvegiei, trebuie sa fim realisti, dar putem sa ne gandim ca am putea sa inscriem datorita faptului ca avem multe faze de gol. Si la meciul cu Austria de la Ploiesti echipa a jucat bine, a avut ocazii de gol, am avut insa mai multa nesansa decat austriecii. Daca iau in calcul ce s-a intamplat in meciurile tur, o victorie in Irlanda si un egal cu Norvegia ar fi doua rezultate foarte bune.

Am vazut o echipa pe teren in care toti jucatorii sunt constanti in prezente la cluburile lor. Au fost jucatori cu o regularitate a prezentei in campionatele lor, jucatori care au fost proaspeti, au demonstrat ca au dorinta de a juca. Nu stiu ce va face Radoi la meciul urmator, dar cu exceptia lui Tatarusanu, care a prins si el minute la AC Milan, sunt jucatori foarte bine pregatiti din punct de vedere fizic si cu ritm de joc. Mirel are de unde sa aleaga.

Cine citeste printre randuri, a vazut de aseara unele detalii care vor conta pentru meciurile urmatoare. Radoi va pune la punct ceea ce crede ca trebuie jucat in meciul cu Norvegia", a declarat Mihai Stoichita la Ora exacta in sport.

Meciul Romania - Norvegia este programat duminica, 15 noiembrie, de la ora 21:45, si va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.