"Vreau sa demonstrez ca merit sa joc la nationala!" Prima REACTIE a lui Camora dupa ce a fost facut PRAF dupa meciul cu Islanda

Camora a comentat meciul din prima etapa a grupelor Europa League.

Fotbalistul a vorbit despre ceea ce le-a transmis Dan Petrescu la pauza si despre ce isi propun pentru etapa urmatoare a competitiei.

De asemenea, Camora a dezvaluit si ce a simtit dupa prima convocare la nationala, unde isi doreste sa ajunga din nou.

"Am echilibrat meciul dupa primele 15 minute, nu imi amintesc o ocazie mare a lor. Dan Petrescu ne-a zis sa avem incredere in continuare, noi venim cu spiritul, cu obiectivul sa castigam 3 puncte. Echipa a jucat mai bine in a doua repriza, am avut mai multe ocazii, dar si ei au scazut. Dar dupa golul nostru, moralul lor a scazut.

Victoria e importanta pentru noi, pentru club, pentru suporteri, ne-ar placea sa avem o astfel atmosfera la Cluj, din pacate nu se poate. Roma este echipa candidata sa castige grupa, dar important e ce facem noi. Saptamana viitoare incercam sa facem 6 puncte.

Am suferit cu totii pentru ce s-a intamplat la nationala, dar viata merge inainte, trebuie sa avem capul sus. Caracterul unui jucator se vede in modul in care raspunde dupa o infrangere. E parerea fiecaruia, pe care eu o respect. Am asteptat criticile, daca mergea bine, eram laudat, nu a mers, au venit criticile. Eu, din pacate, am gresit, dar capul sus! Asa mi-a dat mai multa forta sa joc cat mai bine, sa am din nou a doua sansa si sa demonstrez ca merit sa fiu acolo", a declarat Camora la finalul partidei dintre TSKA Sofia si CFR Cluj, scor 2-0.