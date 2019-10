VIDEO | 2 GOLURI, 4 PUNCTE! Mitrita, EROUL lui Contra la nationala! REUSITA DE GENERIC a "Americanului" Romaniei

Mitrita a reusit un super gol la nationala. Fostul jucator al Craiovei a facut diferenta si in meciul cu Norvegia printr-o reusita fabuloasa in minutul 64.



Mitrita se afla astfel la al doilea gol in trei meciuri jucate in actuala campanie de calificare a nationalei la EURO 2020.



Mitrita a marcat la doar 2 minute dupa ce Contra l-a scos de pe teren pe Puscas, cel care a ratat penalty-ul in minutul 52.

Mitrita a fost schimbat in minutul 74, iar in locui lui a intrat Nistor.