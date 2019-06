EURO 2019 Under-21 | Mirel Radoi are ganduri mari inainte de turneul final! "As vrea sa le dam ocazia oamenilor sa iasa in strada!" Cum isi motiveaza jucatorii!

Mirel Radoi a vorbit inainte de debutul la EURO 2019.

Nationala U21 a Romaniei debuteaza la Campionatul European de Tineret marti, 18 iunie, in fata Croatiei. Tricolorii condusi de Mirel Radoi vor juca prima partida de la turneul final la 25 de ani distanta de la meciul nationalei cu Columbia, de la Campionatul Mondial din 1994.

"Stiam ca jucam la 25 de ani dupa partida cu Columbia de la Campionatul Mondial, mi-a zis colegul Gabi Berceanu. Dar daca le zic lor, ei ar trebui sa isi sune parintii!

Am fost unul dintre cei care au iesit atunci in strada si as vrea sa le dam oamenilor ocazia, chiar si mai putini, sa iasa si acum", a spus Mirel Radoi.

Radoi: "Ne vom bate pentru semifinale"

Mirel Radoi a anuntat ca jucatorii nationalei de tineret sunt concentrati numai pe partidele de la Campionatul European si nu sunt distrasi de zvonurile unor transferuri.

"Exista si ne vom bate pentru ele fara sa ne gandim la altele, la eventuale transferuri sau la cine ne urmareste din tribune. Jucatorii au personalitati foarte puternice, desi multi nu o arata. Si au obiective. Dupa 3 infrangeri in 1998 e nevoie de semifinala", a adaugat selectionerul.

Cum isi motiveaza jucatorii

Selectionerul a dezvaluit cum reuseste sa ii motiveze pe jucatorii sai inainte de startul turneului final.

"Le spun ca daca as avea varsta lor, m-as bucura si doar sa imi cante imnul si atat. Dar ei au ocazia de mult mai mult!", a dezvaluit Radoi.

Radoi: "Eu voi ramane la tineret"

Mirel Radoi a dezvaluit ca va ramane selectionerul nationalei de tineret si dupa incheierea Campionatului European, indiferent de rezultatele inregistrate de tricolori. Radoi a anuntat ca va prelua urmatoarea generatie, cu care va incerca sa repete performanta calificarii la un turneu final.

"Orice se intampla la acest Campionat European, eu voi ramane la tineret si cu urmatoarea generatie, care incepe preliminariile in toamna", a concluzionat Mirel Radoi.