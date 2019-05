Mirel Radoi anunta lotul Romaniei pentru EURO U21 LIVE la PROTV, de la 20:00! Lista de jucatori din care alege

Mirel Radoi anunta azi lotul final care va participa la EURO U21 in aceasta vara in Italia si San Marino.

Romania U21 merge cu ambitii mari la EURO, dupa 20 de ani de absenta. Mirel Radoi a ales deja o lista preliminara de 33 de jucatori, iar azi va anunta lotul final in direct la PROTV, de la ora 20:00.

Radoi se va baza pe jucatorii care au dus greul in calificari, dar si pe cei care au jucat pentru nationala de seniori in Nations League. Ramane de vazut daca situatia lui Razvan Marin s-a rezolvat. Mijlocasul s-a transferat la Ajax Amsterdam, echipa care are programata pregatirea de vara in acea perioada si refuza sa-si lase jucatorii la nationala.

O parte din jucatorii convocati de Radoi au fost chemat si de Contra la nationala de seniori, pentru partidele cu Norvegia si Malta, programate pe 7 si 10 iunie, in direct la PROTV!



Lista din care Mirel Radoi va alege componenta nationalei la turneul final este urmatoarea:

Portari: Ionut Radu (Genoa), Catalin Cabuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Denis Ciobotariu (Dinamo), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Ricardo Grigore (Dinamo), Florin Stefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Radu (Concordia Chiajna)



Mijlocasi: Tudor Baluta (FC Viitorul), Razvan Marin (Standard Liege), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 CS), Razvan Oaida (FC Botosani), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Denis Dragus (FC Viitorul), Lorand Fulop (FC Botosani), Vlad Dragomir (Perugia), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra)



Atacanti: George Puscas (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)



GRUPA C EURO U21: Anglia, Franta, Romania, Croatia



Programul grupei C:

18 iunie 2019: Romania – Croatia (San Marino, 19:30*), Anglia – Franta (Cesena, 22:00)

21 iunie 2019: Anglia – Romania (Cesena, 19:30), Franta – Croatia (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franta – Romania (Cesena, 22:00), Croatia – Anglia (San Marino, 22:00)

Campionatul European se va disputa in perioada 16-30 iunie 2019, in 5 orase din Italia si in San Marino: Bologna, Reggio nell’Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle. Din cele 3 grupe se vor califica in semifinale castigatoarele si cea mai buna ocupanta a locurilor secunde.