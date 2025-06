La final, autorul golului decisiv, David Barbu, și Luca Băsceanu, autorul assist-ului la golul egalizator, au dezvăluit secretele din spatele succesului.



Victoria obținută pe muchie de cuțit pe stadionul "Arcul de Triumf" a adus extaz în tabăra "tricolorilor mici". Conduși la pauză după un gol primit contrar cursului jocului, tinerii fotbaliști antrenați de Ion Marin au arătat caracter și au întors soarta partidei în ultima jumătate de oră. David Barbu, jucătorul Universității Craiova, a fost eroul din prelungiri, în timp ce Luca Băsceanu, intrat în repriza secundă, a revitalizat jocul ofensiv.



Barbu și-a prezis golul!

David Barbu, cel care a adus victoria în minutul 90, a dezvăluit cu nonșalanță că simțea că va marca și că a primit o misiune clară de la selecționer.



"Într-un fel contează foarte mult acest gol, dar echipa este pe primul loc. Este un campionat european foarte greu. Doar în seara asta ne vom bucura, de mâine ne pregătim pentru următorul meci. Nu ne sperie nicio echipă, mergem să ne luptăm cu ei. Antrenorul mi-a spus să intru și să dau gol. Simțeam că o să dau gol, am zis-o la antrenament, în urmă cu două zile", a spus Barbu, care nu a ratat ocazia să-i facă lobby prietenului său, Băsceanu, pentru un transfer la Craiova: "Sper să semneze Băsceanu, e prietenul meu. Are viitor Craiova. Îl aștept la Craiova".



De cealaltă parte, Luca Băsceanu, jucătorul Farului, a intrat pe teren în minutul 61 și a avut un impact imediat. După doar două minute, a executat perfect o lovitură liberă pentru golul egalizator al lui Marincău. Acesta a recunoscut de unde a "furat" meserie.



"Am intrat și am încercat să îmi ajut echipa, am și reușit după un minut sau două să dau un assist. Am vrut să îmi ajut echipa, am avut în cap să revenim. Să zic că da, am învățat pasele astea de la domnul Hagi. Am stat mult cu dânsul și m-a învățat să dau pasă", a spus Băsceanu, care a fost impresionat de atmosfera creată de cei aproape 3.000 de fani: "E clar că este un avantaj, le mulțumim că au venit, chiar nu mă așteptam să vină în număr atât de mare".



Pentru România U19 urmează duelul cu Spania, campioana en-titre, programat pe 16 iunie, în a doua etapă a grupelor Campionatului European.