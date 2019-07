Ianis Hagi DOBOARA TOATE RECORDURILE: "Avem pe masa oferta care l-ar face cel mai scump jucator plecat din Romania!" De ce tinut "Regele" departe de negocieri

Romania U21 a reusit un Campionat European de exceptie in Italia. Romania U21 s-a oprit in semifinalele EURO U21 dupa ce a fost invinsa, pe final, de Germania.

Ianis Hagi a impresionat la EURO U21, iar acum fiul "Regelui" poate prinde un transfer incredibil. Borussia Dortmund, Bayern Munchen sau Barcelona sunt marile cluburi despre care presa internationala a scris ca sunt interesate de Ianis Hagi.

Gica Popescu, presedinte la Viitorul, a declarat ca in acest moment clubul din Liga 1 are pe masa o oferta care l-ar transforma pe Ianis in cel mai scump jucator plecat din Liga 1. Adica o suma de peste 10 milioane de euro. Pana acum, Stanciu detine recordul cu transferul sau la Anderlecht de 9,8 milioane de euro.

"Avem pe masa oferta care l-ar face pe Ianis cel mai scump jucator plecat din Romania. Dar nu inseamna ca o acceptam, poate alegem proiectul sportiv inaintea banilor", a declarat Gica Popescu pentru DigiSport.

Gica Hagi, tinut departe de negocieri

Gica Popescu a declarat ca il tine pe Gica Hagi departe de aceste discutii. Hagi nu este un bun negociator.

"Sunt trei oferte la care ne gandim. Din astea cred ca vom alege una. Incerc sa il tin pe Gica departe de ele, pentru ca el nu e un foarte bun negociator. Trebuie sa negociem! Nu e simplu, vedem ca vin din toate partile oferte si trebuie sa gestionam foarte bine situatia lui Ianis. Eu cred ca Ianis a demonstrat ca poate sa joace fara probleme la un club bun. Poate nu la formatii ca Real sau Bayern, dar sa stiti ca astfel de cluburi suna si intreaba de el. Ceea ce e incredibil, nu stiu daca a existat atata interes nici pentru noi (n.red. el si Gica Hagi)", a mai declarat Popescu pentru DigiSport.