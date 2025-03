Vineri, 21 martie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina (Arena Națională, București)

Luni, 24 martie, ora 21:45: San Marino – ROMÂNIA (San Marino Stadium, Serravalle)



Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători pentru acțiunea de debut a naționalei în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. România nu a mai mers la o ediție a CM din 1998, când tricolorii erau conduși de Gică Hagi și Gică Popescu din teren, iar de pe bancă de Anghel Iordănescu.

Ecuație greu de rezolvat! Cine îl înlocuiește la naționala României pe Radu Drăgușin

Lunga absență poate fi întreruptă în acest an! România are o grupă care o alimentează cu speranțe, însă în debut selecționata lui Lucescu va fi lipsită de stâlpul defensivei, Radu Drăgușin, operat de curând la genunchi. Așa cum Sport.ro a scris aici, Radu Drăgușin are un program bine pus la punct de recuperare, iar mama fotbalistului, Svetlana Simion, a povestit totul într-un interviu pentru Sport.ro.



Cine îl poate înlocui pe Radu Drăgușin în partidele cu Bosnia și San Marino? Dacă Andrei Burcă are șanse foarte mari să fie titular, lângă fostul fotbalist de la CFR Cluj selecționerul Mircea Lucescu poate alege din patru variante: Virgil Ghiță, Adrian Rus, Denis Ciobotariu sau Mihai Popescu.