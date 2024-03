”Ca și cum ai tăia aerul cu un cuțit!” ”Războiul” Simona Halep – Caroline Wozniacki, prin ochii unei legende în tenis

La scurt timp după ce a jucat primul meci oficial după suspendare, Halep a fost ”atacată” de Caroline Wozniacki. Daneza s-a arătat nemulțumită de faptul că Simona Halep a primit un wildcard la turneul american, deși românca a fost suspendată pentru dopaj.

Annabel Croft: ”Halep va fi o problemă pentru multe jucătoare!”

”Dacă cineva trișează intenționat, dacă cineva a fost testat pozitiv pentru dopaj, nu cred că ar trebui să primească wildcard-uri. Dacă vrei să te întorci în circuit, ar trebui să începi din nou de jos. Ei (n.r. Simonei Halep) nu i-a fost anulată suspendarea, doar micșorată”, a spus Wozniacki.

Cuvintele danezei nu au trecut neobservate de Halep, care i-a dat replica lui Wozniacki, dar nici de fosta mare jucătoare britanică Annabel Croft, care a vorbit despre acest ”război în declarații”. Aceasta susține că relația dintre cele două sportive nu va mai fi aceeași după cuvintele rostite de Wozniacki.

”Va fi o atmosferă foarte interesantă în vestiar după acest schimb mic de replici de la conferința de presă. Nu cred că atmosfera va fi atât de bună, va fi ca și cum ai tăia aerul cu un cuțit”, a spus Annabel Croft, potrivit SkySports.

De altfel, legendara sportivă britanică este convinsă că nu doar Caroline Wozniacki este deranjată de revenirea Simonei Halep, ci mai multe jucătoare din circuitul WTA.

”Halep va fi o problemă pentru multe jucătoare, datorită felului în care ea lovește mingea. A fost o mare campioană, nu o poți exclude niciodată dintr-un joc. Cu siguranță, restul jucătoarelor din circuit nu sunt deloc fericite pentru revenirea ei”, a mai spus Annabel Croft.

Răspunsul Simonei Halep pentru Caroline Wozniacki

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o după meciul cu Paula Badosa, Simona Halep a fost întrebat despre declarațiile colegei sale din circuit și a avut un răspuns direct.

"De ce a spus asta? Nu am făcut nimic greșit, nu am înșelat pe nimeni, nu m-am dopat. Ar fi mai bine să citim toți decizia de la TAS, a fost un supliment contaminat, nu m-am dopat niciodată. Nu sunt o trișoare. Mulțumesc celor de la turneu pentru că mi-au oferit posibilitatea să joc. E minunat să revină. O singură persoană care să fie împotriva mea nu e atât de important. Am sute de oameni care mă susțin", a declarat Simona Halep.