Directorul sportiv al naționalei Austriei avertizează: "Românii au jucători foarte buni și rapizi"

Meciul cu Austria va reprezenta probabil ultima șansă a României de a mai spera la o clasare pe una dintre primele două poziții în grupa H din preliminarii. Chiar și așa, tricolorii au asigurată participarea la barajul pentru Mondial datorită parcursului din Liga Națiunilor.

Peter Schöttel, înainte de România - Austria: "Echipele aflate sub presiune pot fi periculoase și motivate suplimentar"



România se află acum pe locul 3, cu 7 puncte, 5 sub primele clasate Bosnia și Austria, însă cu mențiune că naționala lui Ralf Rangnick are un meci în minus. În meciul disputat în deplasare, în luna iunie, România a pierdut contra Austriei, scor 1-2.



La acțiunea din această lună, una în care are programate meciuri cu San Marino (joi) și România (duminică), Austria așteaptă 6 puncte, ceea ce ar duce-o și mai aproape de locul 1 și calificarea directă la Mondialul de anul viitor.



Peter Schöttel (58 de ani), directorul sportiv al Federației Austriece de Fotbal, a prefațat cele două meciuri pe care urmează să le dispute naționala condusă de selecționerul Ralf Rangnick.



"Contra lui San Marino trebuie să câștigăm și o vom face. Modul în care am abordat precedentul meci cu ei ar trebui să fie un exemplu pentru ceea ce urmează acum



România? Echipele aflate sub presiune pot fi periculoase și motivate suplimentar. Românii au jucători foarte buni și rapizi", a spus Schöttel, pentru Austria Presse Agentur.

