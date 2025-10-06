Directorul sportiv al naționalei Austriei avertizează: "Românii au jucători foarte buni și rapizi"

România - Austria, meci din preliminariile CM 2026, se joacă duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București.

Meciul cu Austria va reprezenta probabil ultima șansă a României de a mai spera la o clasare pe una dintre primele două poziții în grupa H din preliminarii. Chiar și așa, tricolorii au asigurată participarea la barajul pentru Mondial datorită parcursului din Liga Națiunilor.

Peter Schöttel, înainte de România - Austria: "Echipele aflate sub presiune pot fi periculoase și motivate suplimentar"

  • România se află acum pe locul 3, cu 7 puncte, 5 sub primele clasate Bosnia și Austria, însă cu mențiune că naționala lui Ralf Rangnick are un meci în minus. În meciul disputat în deplasare, în luna iunie, România a pierdut contra Austriei, scor 1-2.

La acțiunea din această lună, una în care are programate meciuri cu San Marino (joi) și România (duminică), Austria așteaptă 6 puncte, ceea ce ar duce-o și mai aproape de locul 1 și calificarea directă la Mondialul de anul viitor.

Peter Schöttel (58 de ani), directorul sportiv al Federației Austriece de Fotbal, a prefațat cele două meciuri pe care urmează să le dispute naționala condusă de selecționerul Ralf Rangnick.

"Contra lui San Marino trebuie să câștigăm și o vom face. Modul în care am abordat precedentul meci cu ei ar trebui să fie un exemplu pentru ceea ce urmează acum

România? Echipele aflate sub presiune pot fi periculoase și motivate suplimentar. Românii au jucători foarte buni și rapizi", a spus Schöttel, pentru Austria Presse Agentur.

Austria, cu un parcurs perfect în preliminarii, așteaptă primul Mondial după 28 de ani

Austria are până acum victorii pe linie în grupa H din preliminarii: 2-1 contra României, 4-0 în duelul cu San Marino, 1-0 contra Ciprului și 2-1 în Bosnia. Totuși, Schöttel susține că grupa este foarte echilibrată.

"Este o grupă foarte echilibrată. Nici pentru noi nu a fost o misiune facilă, ci o luptă chiar dificilă.

Am observat și noi că nu am reușit să obținem o victorie categorică (n.r - împotriva Ciprului) și că nu am mai avut o prestație similară cu cea din urmă cu un an, când am învins Norvegia cu 5-1. Totuși, obținem puncte și există entuziasm. Suntem încrezători că încă mai avem rezerve pentru a ne îmbunătăți jocul.

Media de vârstă a echipei este excelentă. Da, sunt câțiva jucători care au peste 30 de ani, dar este un lot valoros. Dacă ne vom califica la Cupa Mondială, unul sau doi dintre ei ar putea să se retragă ulterior, însă cu siguranță nu va fi vorba de opt retrageri simultane. În plus, vor fi oportunități pentru alți jucători de a-și arăta calitățile", a mai spus Schöttel.

La fel ca România, Austria a participat ultima dată la Cupa Mondială în 1998. Peter Schöttel, fundaș cu 63 de meciuri la echipa națională, a participat atât la ediția din 1998, când și la cea din 1990.

"Având în vedere că a trecut atât de multă vreme de la ultima noastră participare, aș fi extrem de fericit dacă ne-am califica la Cupa Mondială", a mai spus Schöttel.

Lotul Austriei pentru meciurile cu San Marino și România

  • Portari: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Nikolas Polster (Wolfsberger AC)
  • Fundași: David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Phillipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Como), Alexander Prass (Hoffenheim), Leopold Querfeld (Union Berlin), Marco Friedl (Werder Bremen)
  • Mijlocași: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Florian Grillitsch (Braga), Marco Grull (Werder Bremen), Konrad Laimer (Bayern Munchen), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schimd (Werder Bremen), Alessandro Schopf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig)
  • Atacanți: Marko Arnautovic (Steaua Roșie Belgrad), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise), Michael Gregoritsch (Brondby), Nikolaus Wurmbrand (Rapid Viena)

Lotul României pentru amicalul cu Moldova și meciul oficial cu Austria

  • Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo), Ștefan Târnovanu (FCSB) Răzvan Sava (Udinese)
  • Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Cristi Manea (Rapid), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover) Bogdan Racovițan (Rakow), Mihai Popescu (FCSB), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Alexandru Chipciu (U Cluj), Raul Opruț (Dinamo), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)
  • Mijlocași: Marius Marin (Pisa), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florin Tănase (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) Valentin Mihăilă (Rizespor) Alexandru Dobre (Rapid)
  • Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj) Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB)

Clasamentul în grupa României din preliminariile CM 2026

