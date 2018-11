Decizia de ULTIM MOMENT a UEFA de care profita nationala lui Radoi! Tragerea la sorti e azi, ora 19:00, la ProX

Tragerea la sorti pentru grupele EURO 2019 Under 21 e vineri la ProX, ora 19:00.

Nationala Romaniei de tineret este prezenta din nou la un Campionat European Under 21. Dupa o pauza de 21 de ani. Ultima data cand nationala de tineret s-a calificat la un turneu final a fost in 1998.

UEFA a decis inaintea turneului ca cele 12 echipe calificate sa fie repartizate in trei urne la tragerea la sorti, nu in patru asa cum era de asteptat. Hotararea UEFA ajuta nationala lui Radoi.

Daca Romania ar fi fost trimisa in urna a patra la tragerea la sorti, ar fi avut o misiune aproape imposibila pentru calificarea in semifinale. Asa, din urma a treia Romania are cel putin un adversar pe care il poate depasi in clasamentul grupei. Daca ar fi ramas sistemul vechi, Romania ar fi fost in urna a patra cu Polonia si Austria, adversari mai modesti pe care nu i-ar fi putut intalni. S-ar fi duelat in schimb cu Belgia, Croatia sau Serbia.

In sistemul actual, Romania U21 are sansa de a pica la tragerea al sorti cu cele doua echipe venite din play-off-ul de calificare.



Cum arata urnele pentru tragerea la sorti:

Urna 1: Italia, Germania, Anglia

Urna 2: Spania, Danemarca, Franta

Urna 3: Serbia, Croatia, Belgia, Austria, Polonia, Romania