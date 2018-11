Radoi are nevoie de noroc: ar putea pica in GRUPA MORTII la EURO! Tragerea la sorti e vineri, ora 19:00, la ProX: cum ar arata traseul ideal pana in semifinale

Tragerea la sorti pentru grupele EURO 2019 Under 21 e vineri la ProX, ora 19:00.

Mirel Radoi a reusit o performanta uriasa pe banca nationalei de tineret. Romania Under21 va fi prezenta din nou la un Campionat European dupa 21 de ani. Ultima data cand nationala de tineret a fost la EURO a fost in 1998.

Tocmai din pricina acestei absente indelungate, Romania va fi in urma a treia la tragerea la sorti ce va avea loc la vineri, la Bologna. "Tricolorii mici" s-ar putea duela cu adversari uriasi pentru un loc in semifinale.

Cea mai grea grupa pentru Radu&Co. ar putea fi cu Italia, tara gazda, Spania si Serbia. Sau cu Germania, Franta si Croatia. O grupa facila ar putea fi Anglia, Danemarca si Austria.

Mirel Radoi si-a ales deja grupa perfecta pentru EURO. "S-au unit cele doua urne, urna 3 si 4 au devenit una singura. Inainte de a face o singura urna era vorba ca echipele cu care am jucat in grupa nu se pot intalni. Acum o sa putem pica. De capi de serie nu ai de cine sa te feresti. La prima vedere, putem spera la Germania, Danemarca si una din echipele de la noi din urna, poate Austria. Sunt echipe care nu au un joc foarte elaborat si complet. In rest toate echipele sunt foarte, foarte puternice, le-am urmarit", a declarat Radoi la ProX.

Cum arata urnele pentru tragerea la sorti:

Urna 1: Italia, Germania, Anglia

Urna 2: Spania, Danemarca, Franta

Urna 3: Serbia, Croatia, Belgia, Austria, Polonia, Romania



"Tricolorii mici" merg cu ganduri mari in Italia. Vor sa iasa din grupe si sa se califice in semifinale. Accesul in semifinale ar aduce echipei lui Radoi calificarea automata la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.



"Este pentru prima oara cand putem sa visam la o clasare mai buna la Campionatul European de tineret si în acest fel sa nu mai parem ruda saraca a olimpismului. Pentru ca de 54 de ani fotbalul romanesc nu a mai fost la Jocurile Olimpice. Aveam 10 ani cand a avut loc acea editie, dar am avut onoarea de a fi antrenat de unii dintre cei care au jucat atunci, precum Gica Constantin, Ienei, Parcalab si aaa mai departe. Ne bucuram pentru ceea ce au reusit ei atunci, pentru ca un loc 5 la Jocurile Olimpice in ziua de azi mi se pare o chestie aproape imposibila”, a declarat Mihai Stoichita.

Cele 12 echipe calificate la turneul final din Italia vor fi impartite in trei grupe a cate patru echipe. In semifinale se vor califica castigatoarele grupelor si cel mai bun loc 2.