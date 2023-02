Colegi la echipa națională și la Brescia, sub comanda lui Mircea Lucescu, cei doi nu au avut cea mai bună relație. Dănuț Lupu a dezvăluit un episod tensionat de la prima reprezentativă și s-a arătat deranjat de anumite comentarii mai vechi făcute de Hagi la adresa lui "Il Luce".

Dănuț Lupu: "Lumea să nu îmi impună că Hagi e 'Regele'. La Real Madrid și Barcelona nu a jucat, ci a fost în lot"

Lupu (14 meciuri la naționala României), campion cu Dinamo (1990) și Rapid (1999) și participant la CM 1990, spune că titulatura de "Rege" ar trebui să îi revină mai degrabă lui Nicolae Dobrin, legenda lui FC Argeș.

"Hai să-ți spun ceva. Jos pălăria în fața lui Gică ca fotbalist, dar a jucat doar la Galatasaray și echipa națională. La echipa națională, la ce jucători eram pe vremea aia, nu era greu să joci doar când ai mingea. Execuții, jos pălăria, nu îi reproșează nimeni nimic, dar nici lumea nu poate să îmi impună mie că e 'Rege". Da! (n.r - Dobrin a fost 'Rege'). Gândește-te că Dobrin a stat trei săptămâni în Spania, s-au rugat ăia de la Real Madrid de el și el n-a vrut să stea. Gândește-te că Balaci, la 28 de ani, nu se accidenta.

Nu, la Real Madrid și Barcelona nu a jucat (n.r - Hagi), ci a făcut parte din lot. Hai să fim serioși! A jucat la Galatasaray și la echipa națională.

La Brescia? Uitați-vă câte meciuri are în trei ani de zile (n.r - a jucat două sezoane la Brescia). El, la un moment dat, m-am certat cu el tot din cauza faptului că vorbea urât de nea Mircea (n.r - Mircea Lucescu). Dacă nea Mircea nu îl ținea trei ani la Brescia, Gică era într-o perioadă foarte proastă și putea să dispară. Și totuși, nea Mircea l-a ajutat enorm de mult. N-a avut o perioadă acum vreo 10 ani când întreba ce antrenor e nea Mircea? Răutăți din astea de generație, că era cu nea Puiu (n.r - Anghel Iordănescu)", a spus Dănuț Lupu, la Fanatik.

Hagi, la Real Madrid (1990-1992): 84 de meciuri, 20 de goluri, o pasă decisivă. A câștigat două Supercupe ale Spaniei.

84 de meciuri, 20 de goluri, o pasă decisivă. A câștigat două Supercupe ale Spaniei. Hagi, la Barcelona (1992-1994): 51 de meciuri, 11 goluri, 5 pase decisive. A câștigat două Supercupe ale Spaniei.

51 de meciuri, 11 goluri, 5 pase decisive. A câștigat două Supercupe ale Spaniei. Hagi, la Brescia (1994-1996): 66 de meciuri, 16 goluri, două pase decisive. Primul sezon în Serie A, al doilea în Serie B. După ce a promovat, a plecat la Galatasaray.

66 de meciuri, 16 goluri, două pase decisive. Primul sezon în Serie A, al doilea în Serie B. După ce a promovat, a plecat la Galatasaray. Hagi, la Galatasaray (1996-2001): 192 de meciuri, 71 de goluri, 63 de pase decisive. A câștigat Cupa UEFA, Supercupa Europei, 4 titluri naționale, două Cupe ale Turciei și două Supercupe ale Turciei.

Dănuț Lupu: "Eu am 14 convocări la națională. Din cauza răutăților nu au jucat mulți care meritau"

Lupu a explicat și de ce crede că a avut doar 14 meciuri la naționala României, în ciuda faptului că a fost considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști din țară.

"Sunt mulți jucători care meritau să joace la echipa națională și din cauza răutății dintre ei nu au jucat. Care e problema? Gică Craioveanu nu merita? Merita, nu a jucat. Eu am 14 convocări. Gândește-te că eu, în perioada 1996-1999, am jucat la Rapid și nu eram la echipa națională. Nu spun că nu erau fotbaliști pe vremea aia, dar lotul meritam să îl prind. L-au prins Chiriță, l-au prins alții...

Eu niciodată nu m-am comparat cu Gică Hagi sau n-am vrut să-i iau locul. Nu știu de unde a venit chestia asta. După părerea mea, a fost Dobrin și restul. Așa, și Balaci a fost uriaș. Eu n-am spus că Hagi nu a fost fotbalist. Pe Hagi îl bag la restul, după Dobrin. Și la mașini spui Mercedes și restul. Când spun 'și restul', mă refer la următorii 4-5, nu la două milioane de fotbaliști sau câți sunt la ora asta actuală. Hagi a fost unul dintre primii 3-4 fotbaliști, dar nu primul", a mai spus Lupu.

125 de meciuri și 35 de goluri a strâns Hagi la naționala României, fiind golgheterul all-time al primei reprezentative, la egalitate cu Adi Mutu.

Dănuț Lupu, scandal cu Hagi și Iordănescu în vestiar, după România - Franța 1-3, în 1995

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid a povestit un episod din 1995, de la un meci amical România - Franța 1-3, disputat în Ghencea. Anghel Iordănescu l-ar fi anunțat la ședința tehnică de dinainte de meci că va fi titular alături de Hagi, însă lucrurile s-au schimbat înainte de meci, fapt care ar fi dus la o dispută cu selecționerul, dar și cu fostul coleg de la Brescia.

"Era meciul România - Franța 1-3, în Ghencea, în 1995. Știți ședințele de la Săftica de dinainte de meci, se face echipa. La Săftica, titular. Ajung la stadion, rezervă! Ați mai pomenit vreodată așa ceva? Eram titular și eu, și Hagi. Ajungem la stadion, vedem terenul și îmi spune Anghel Iordănescu în vestiar: 'Vezi că nu mai joci!'.

Mi-am luat geanta și am plecat. La insistențele lui nea Mircea m-am întors. Da, am plecat de la stadion. M-am întors. La pauză, mi-a zis: 'Dă-i drumul la încălzire!'. N-am vrut: 'Nu intru, mă! Mă bagi pe mine să scot castanele din foc?'

2-0 pentru Franța la pauză, 3-1 s-a terminat. Am intrat la pauză, am jucat 45 de minute. Ce poți să îmi reproșezi mie? Au zis că din vina mea s-a pierdut meciul. S-a luat după meci de mine. Am avut incident în vestiar și de atunci nici nu m-a mai cheamt. Incidentul a fost cu Iordănescu și cu Gică. Păi, te iei de mine că sunt vinovat că ne-a bătut Franța, iar eu am intrat la 2-0 pentru Franța? Cum vine asta? Am fost mai tare în gură, dar nu aveam cu cine să mă bat (n.r - râde)", a încheiat Lupu.