Daniel Isăilă, umilit de FRF: ”Am plătit clauza din buzunarul meu”

Actualul antrenor al lui FC Baniyas se simte bine în afara țării. Fostul antrenor de la Astra Giurgiu, FC Brașov, Sportul studențesc sau FCM Târgu Mureș a ajuns în UAE Pro League în urmă cu un an.

Ajuns la 49 de ani, Isăilă nu uită umulințele petrecute la echipa națională. Secundul lui Anghel Iordănescu între octombrie 2014 și iulie 2016, dar și principal al naționalei U21 între decembrie 2016 și iunie 2018, a vorbit despre despărțirea de FRF, amintind de o umilință primită din partea forului lui Burleanu, fiind nevoit să își plătească singur clauza de reziliere.

”Când am luat decizia am pus în balanță și am cântărit, toate plusurile și toate minusurile. Eu care eram un naționalist desăvârșit care nu îmi doream să plec din țară și doream să stau cu familiia, prietenii dragi și rudele, acum nu mai sunt așa.

Am trăit niște experiențe care m-au îndepărtat pas cu pas, de aceea am și plecat atunci. Am plătit din buzunarul meu destul de mulți bani, ca să reziliez contractul cu federația. Asta am simțit și am făcut, dar nu îmi pare rău. Dacă m-aș întoarce în timp, aș merge pe același drum. În momentul de față îmi este greu să mă întorc în România. Când va fi momentul o voi face. Când voi simți că merită să mă întorc, o voi face cu plăcere.

Clauza este mare. Am plătit clauza din buzunarul propriu și nu am plecat pe un salariu mare. Banii nu au fost problema atunci, ci să prelungim și pentru campania următoare, simplu. Nu au fost de acord și am plecat. Am plecat pe același salariu, însă ei n-au vrut să avem continuitate în proiectul nostru”, a spus Daniel Isăilă la Radio Sport Total FM.