"Dam toata pensia pe bilete si mergem pe urmele lui!" Cea mai tare declaratie dupa calificarea nationalei! Anuntul facut de bunicii lui Pascanu

Portarul Radu a scapat. Nu merge la muncile campului la vara, pentru ca e la Euro! Bunicul il cheama in vacanta de iarna la tara, sa iasa cu colindul in sat!

Radu, Italia, Venim - a fost banner-ul afisat de familia portarului care apara in Serie A. na si strabunicul lui Radu au fost la meci.



La Europeanul din Italia, Pascanu ii va avea in galerie si pe bunicii lui. Dau toata pensia pe bilete! Familiile jucatorilor au tremurat in tribuna la Ploiesti.