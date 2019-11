"Daca vor refuza 7-8 antrenori, va veni si randul meu!" Sumudica, despre venirea la nationala: "Sunt popular si ma mandresc cu asta!"

Din articol Sumudica nu crede ca Romania are sanse la calificare

Romania are o dubla de foc pentru a obtine calificarea la EURO 2020.

Romania se pregateste de meciurile decisive cu Suedia si Spania, in direct la PRO TV, pe 15, respectiv 18 noiembrie, de la 21:45.

Daca rateaza calificarea, Contra poate pleca de la nationala.

Marius Sumudica a marturisit ca ar accepta sa fie selectioner, insa stie ca nu este el intre primii pe lista. Actualul antrenor al celor de la Gaziantep Gazisehir spune ca trebuie ca 7-8 antrenori sa refuze nationala pentru a fi contactat si el.

"Sunt antrenori mai titrati ca mine si care au experienta mai vasta decat mine. Probabil, daca or refuza vreo 7-8 antrenori, al noualea va veni si randul lui Sumudica. Eu sunt bine unde sunt acum. Antrenez in Europa. Mai departe, daca voi fi in calculele lor, cu siguranta voi raspunde prompt cu 'DA!'. Eu ma mandresc, sunt un tip popular, cred ca ma iubeste foarte multa lume, din moment ce castig toate sondajele astea pe la site-uri", a declarat Sumudica.

In dubla cu Suedia si Spania Marius Sumudica nu crede ca Romania are sanse sa obtina calificarea.

"Chiar daca batem Suedia, e greu sa se califice Romania. La nivelul asta nu exista omenie. Nu, Spania e Spania. Eu imi doresc sa se califice, ii doresc bafta lui Contra, dar eu cred ca in momentul de fata sansele sunt de sub 50%", a fost verdictul lui Sumi.