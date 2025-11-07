Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri lotul convocat pentru ultimele două jocuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026:

sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia-Herțegovina – România;

marți, 18 noiembrie, ora 21:45, Stadion „Ilie Oană” (Ploiești): România – San Marino.

Lotul este format din 13 jucători din străinătate și alți 13 fotbaliști care evoluează în prima ligă din România - printre ”stranieri” se numără din nou fundașul central israelian Lisav Eissat (20 de ani, Maccabi Haifa), care a debutat luna trecută, în amicalul 2-1 cu Moldova.

În acest sezon din Ligat ha'Al, prima divizie din Israel, Eissat a jucat 6 meciuri în cele 9 etape disputate până acum, 5 dintre ele ca titular, chiar integralist, iar în ultima rundă a rămas pe banca de rezerve.

Notele primite de Eissat de la Sofascore în cele șase meciuri jucate au fost: 6.9 (în 1-1 în deplasare cu Ironi Tiberias), 6.2 (în 2-3 acasă cu Maccabi Netanya), 7.4 (în 1-1 în deplasare cu Maccabi Tel Aviv), 6.6 (în 0-1 acasă cu Hapoel Beer Sheva), 7.0 (în 1-1 în deplasare cu Hapoel Haifa, singurul meci în care a fost introdus pe parcurs) și 7.6 (în 4-0 acasă Maccabi Bnei Reineh).

Eissat a primit și trei cartonașe galbene în meciurile consecutive cu Hapoel Beer Sheva, Maccabi Tel Aviv și Maccabi Netanya.

Maccabi Haifa, echipă fără victorie în ultimele șase etape, ocupă locul 8 (din 14) în campionatul din Israel.

Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF după declarațiile oficialilor din Israel



Lisav Eissat a debutat la echipa națională a României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, însă reprezentanții Federației din Israel speră că fundașul mai poate fi întors din drum având în vedere că jucătorul a evoluat într-un meci de pregătire.

Regulamentul FIFA susține însă că un jucător nu mai poate schimba echipa națională dacă a apucat să joace pentru prima reprezentativă, chiar dacă este vorba doar despre o partidă amicală, așa cum este cazul lui Lisav Eissat.

Mihai Stoichiță este destul de convins că fundașul nu va putea fi întors din drum, iar directorul tehnic al Federației Române de Fotbal nu se bazează neapărat pe regulament, ci pe faptul că Eissat se simte foarte bine la naționala României.

”Nu cred că Lisav Eissat se va răzgândi, se simte foarte bine aici, la naționala României! El nu vrea să joace pentru Israel”, a spus Stoichiță, conform Golazo.

Ce au declarat reprezentanții Federației de Fotbal din Israel: ”Chiar dacă nu există șanse prea mari pentru asta, ar trebui să încercăm să-l păstrăm pe Lisav în Israel. Este israelian.

Joacă aici pentru Maccabi Haifa și, chiar dacă ar exista o problemă, ar trebui să încercăm să o rezolvăm”, a spus o sursă din cadrul Federației Israeliene de Fotbal.

Cartonașul roșu încasat de Eissat în 0-2 cu Rakow Czestochowa din preliminariile Conference League

