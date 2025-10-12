Cum a explicat Ianis Hagi faza golului de trei puncte pentru România: „Nu e o coincidență”

Tricolorii lui Lucescu au dat lovitura la ultima fază a meciului, după ce Ianis Hagi l-a servit perfect pe Virgil Ghiță, iar fundașul a adus victoria României.

România a avut apoi două ocazii mari prin Mihăilă, care a lovit bara, și prin Andrei Rațiu, a cărui șut a fost respins de portarul Schlager.

După o primă repriză solidă a tricolorilor, a doua parte a început cu o ocazie e trupei lui Ralf Rangnick, care a fost periculoasă prin șutul lui Sabitzer, respins excelent de Ionuț Radu.

România a început în forță meciul de pe Arena Națională, iar prima mare ocazie a aparținut elevilor lui Mircea Lucescu, când Mihăilă a trimis spectaculos în minutul 7, dar execuția atacantului de bandă a trecut puțin pe lângă poartă.

Ianis Hagi a explicat faza golului marcat de Virgil Ghiță: „Nu e o coincidență”



Ianis Hagi a centrat în careu, iar Virgil Ghiță a reluat perfect cu capul și a adus victoria României la ultima fază a meciului.

Decarul naționalei României a fost coechipier cu fundașul central la academia tatălui și a explicat că i-a fost foarte ușor să îl găsească în careu pe Ghiță.

Hagi Jr. a punctat și faptul că victoria din această seară este un pas important în ceea ce privește obiectivul calificării la Campionatul Mondial din 2026.

„Această victorie înseamnă încredere, pozitivitate, dar am mai spus-o, fotbalul nu e matematică, sunt și momente mai puțin bune, iar în acele momente trebuie să stai împreună, să suferi împreună ca să ieși din acea pasă proastă.

Sperăm că am ieșit din acea pasă, am fost mai buni decât ei, noi am avut ocaziile mai mari, chiar dacă ei au avut posesia mai bună.

Suntem fericiți, însă suntem și realiști, este doar un singur pas și mai avem doi. Din păcate nu mai suntem la mâna noastră.

Eu îl găsesc pe Ghiță mereu în careu, țin minte centrările mele de 12-13 ani. Nu e o coincidență ce s-a întâmplat în seara asta, pentru că de la 12 ani jucăm împreună și nici nu îmi mai aduc aminte câte pase de gol i-am dat lui Ghiță.

Trebuie să fim echilibrați în următoarea perioadă, echilibrul e cel mai bun într-o campanie de calificare.

Critica e bună, însă important e să aveți încredere în noi că o putem scoate la capăt, suntem și oameni, greșim și noi, dar cu siguranță ne vom lăsa inima pe teren și vom încerca să aducem cât mai multe victorii și calificări la turnee finala pentru România.”, a spus Ianis Hagi la Prima Sport.

