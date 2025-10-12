Basarab Panduru a tras primele concluzii după victoria nesperată cu Austria: „Mircea Lucescu știe”

România a început în forță meciul de pe Arena Națională, iar prima mare ocazie a aparținut elevilor lui Mircea Lucescu, când Mihăilă a trimis spectaculos în minutul 7, dar execuția atacantului de bandă a trecut puțin pe lângă poartă.
După o primă repriză solidă a tricolorilor, a doua parte a început cu o ocazie e trupei lui Ralf Rangnick, care a fost periculoasă prin șutul lui Sabitzer, respins excelent de Ionuț Radu.
România a avut apoi două ocazii mari prin Mihăilă, care a lovit bara, și prin Andrei Rațiu, a cărui șut a fost respins de portarul Schlager.
Tricolorii lui Lucescu au dat lovitura la ultima fază a meciului, după ce Ianis Hagi l-a servit perfect pe Virgil Ghiță, iar fundașul a adus victoria României.
Basarab Panduru, impresionat de prestația echipei naționale
Basarab Panduru a fost impresionat de prestația echipei naționale și a amintit de faptul că Mircea Lucescu a avut încredere că România o poate învinge pe Austria.
Fostul jucător speră ca tricolorii să poată încheia chiar pe primul loc în grupa de calificare.
„Eu am fost plăcut impresionat de ce a jucat România, rezultatul este din cale afară de mare și de important, mai ales că el a venit în minutul 90+5.
Mircea Lucescu știe, noi ceilalți doar ne dăm cu părerea, pentru că el a zis 'este imposibil să nu batem Austria', uite că a avut dreptate.
Până la urmă am bătut și acum ne jucăm șansa noastră mică la locul unu, pentru că Austria joacă în Cipru și acasă cu Bosnia, dar dacă câștigăm cele două meciuri terminăm pe locul doi”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.
Clasamentul actualizat din Grupa H
- Austria – 6 meciuri, 16 puncte (19-2)
- Bosnia și Herțegovina – 6 meciuri, 13 puncte (13-5)
- România – 6 meciuri, 10 puncte (11-6)
- Cipru – 7 meciuri, 8 puncte (11-9)
- San Marino – 7 meciuri, 0 puncte (1-32)