Gheorghe Hagi a cerut 48 de ore pentru a oferi un răspuns categoric la întrebarea legată de viitorul său pe banca României. Deja însă, putem spune că viitorul primei reprezentative, cel puțin până la finalul campaniei din Nations League, se leagă de numele lui Hagi.

În acest context, mulți s-au întrebat ce îl face pe tehnicianul de 61 de ani să-și amâne plecarea, după niște rezultate de coșmar. După eșecul cu Suedia de la București, scor 0-1, Hagi chiar a vorbit despre un progres pe care l-a văzut în jocul echipei sale. Și, într-adevăr, dacă facem comparația cu acel 0-6 cu Polonia, la Varșovia, România a jucat mai bine. E suficientă însă această creștere, care tot o înfrângere ne-a adus, pentru ca Hagi să fie optimist în privința viitorului? Răspunsul e da. Explicația ține de un precedent de care a pomenit și Hagi, pe scurt, luni, la conferința de după eșecul cu Suedia.

Hagi crede într-o revenire a la Sergej Barbarez

În discursul său de la finalul întâlnirii de pe „Arena Națională“, selecționerul a spus că România de acum are nevoie de un „declic“ pentru a lega victoriile. Și a amintit de victoria de la Cardiff, în preliminariile Mondialului din 1994. Atunci, România, cu Hagi pe teren, a învins Țara Galilor, scor 2-1, în ultima etapă și a obținut biletele pentru turneul final, în mod dramatic. În acel meci, la scorul de 1-1, în minutul 63, Bodin a ratat un penalty pentru gazde. Mingea a lovit bara, iar în continuarea meciului, golul lui Răducioiu din minutul 83 a adus victoria tricolorilor. A urmat calificarea la CM 1994, unde s-a născut Generația de Aur.

Dar nu doar acest precedent e cel care îl face pe Hagi optimist în privința unei reveniri cu echipa națională de acum. Selecționerul își pune speranțele în ce a reușit chiar omologul său de pe banca Bosniei, Sergej Barbarez (55 de ani).

Numit în funcție, în aprilie 2024, în ceea ce a fost debutul său în antrenorat, Barbarez a înregistrat niște rezultate catastrofale cu Bosnia! În primele sale opt meciuri, ca selecționer, Barbarez a avut următorul bilanț: 0 victorii, 2 egaluri, 6 înfrângeri! Apoi, a venit „declicul“ la care s-a referit Hagi: victorie, la București, în fața României, în prima etapă din preliminariile pentru CM 2026. Pe 21 martie 2025, Bosnia ne-a bătut pe „Arena Națională“, scor 1-0, într-o partidă cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă.

De la acest succes la limită, la București, s-a schimbat totul pentru Bosnia și pentru selecționerul ei, Sergej Barbarez. Naționala a reușit calificarea la CM 2026, unde a trecut de faza grupelor, părăsind competiția după 0-2 cu SUA. În drumul spre Mondiale, Bosnia a scos chiar Italia, în finala barajului de pe ruta A!

Acum, în Nations League, echipa renăscută a Bosniei își menține seria rezultatelor pozitive, fiind neînvinsă, cu opt puncte, după primele patru etape.

Revenind la Hagi, acesta speră să calce pe urmele lui Barbarez, începând cu luna viitoare, când România va încheia seria partidelor din Nations League. Pe 14 noiembrie, vom întâlni Polonia, la București, după care, pe 17 noiembrie, vom întâlni Bosnia, la Zenica.