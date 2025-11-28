Il Fenomeno - Povestea unui Superstar | Documentarul va fi lansat pe 2 decembrie pe VOYO în parteneriat cu FRF

Pe platforma VOYO va apărea marți, 2 decembrie, documentarul Il Fenomeno - Povestea unui Superstar, regizat de Remus Achim, cunoscut și pentru documentarele dedicate echipei naționale: În inima Naționalei și Generația de Suflet.



Documentarul ”Briliantului” va fi redat în patru episoade, în care va fi cunoscută întreaga poveste a lui Adrian Mutu. De la primii pași în fotbal, până la cazul Chelsea, renașterea la Fiorentina și agățarea ghetelor în cui.



”Il Fenomeno – Povestea unui Superstar este filmul în patru episoade care spune, pentru prima oară cu sinceritate și emoție, povestea completă a lui Adrian Mutu, ascensiunea fulminantă, căderea abruptă și revenirea din infern, drumul spectaculos spre renaștere. Filmul a fost realizat cu sprijinul Federației Române de Fotbal.



Această mini-serie în 4 episoade oferă interviuri emoționante și povești nespuse din viața personală și cariera lui Mutu, imagini de arhivă și cadre în premieră, alături de confesiuni ale celor care i-au fost aproape: membri ai familiei, colegi din fotbalul românesc și staruri internaționale, oameni care i-au influențat cariera și jurnaliști care i-au documentat parcursul.



Printre cei care apar în film se numără: Gheorghe Hagi, Gabi Tamaș, Ciprian Marica, Cesare Prandelli, Francesco Totti, Wesley Sneijder, Marco Matterazzi, Adriano și Luca Toni”, a scris FRF.



Ce a spus Adrian Mutu despre documentarul său



”Este povestea mea reală, cu bune și cu rele. Nu e o poveste cosmetizată, ci una de viață, care poate fi o lecție pentru orice tânăr care visează la marea performanță. Succesul vine cu sacrificii și costuri, dar important e să știi să te ridici și să ai alături oamenii care să te susțină”, a spus Mutu.

