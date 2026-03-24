Meciul se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Înaintea partidei, fostul conducător al lui Dinamo București, Cristi Borcea, speră ca România să repete surpriza din 1983, când echipa pregătită tot de Mircea Lucescu învingea cu 1-0 Naționala Italiei, campioana mondială en-titre la acel moment, în preliminariile pentru UEFA Euro 1984.

Golul victoriei a fost marcat de Ladislau Boloni, cu un șut spectaculos de la distanță, în poarta legendarului Dino Zoff.

„Sunt, suntem încrezători. Trebuie să credem. Șansa României este acum fix identică precum cea a lui nea Mircea în acel meci cu Italia din 1983. Când ei erau campioni mondiali și i-am bătut noi”, a spus Borcea.

Borcea mizează pe Man și Mihăilă

Fostul oficial dinamovist crede că România poate produce surpriza prin viteza din ofensivă, mai ales prin Dennis Man și Valentin Mihăilă.

„Cred că putem impresiona prin Mihăilă și prin Man. Păi, prin cine altcineva? Nu știu cum putem învinge, poate cu un gol al vieții”, a mai spus Borcea la GSP.

Dacă va trece de Turcia, România va disputa finala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială pe 31 martie, în deplasare, contra câștigătoarei duelului dintre Naționala Slovaciei și Naționala Kosovo. Meciul decisiv este programat de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.