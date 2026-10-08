”Tricolorii” au început în forță partida de pe Arena Națională, la care au asistat peste 49.000 de spectatori, dar tot nordicii au fost cei care au deschis scorul. Gyokeres, starul lui Arsenal, a punctat în minutul 13. Pe parcursul partidei, elevii lui Gică Hagi au mai bifat câteva ocazii periculoase de a înscrie, dar fără succes.

În această partidă, Gică Hagi a mers în continuare pe mâna lui Otto Hindrich (24 de ani), portarul pe care l-a titularizat și în meciul cu Polonia, pierdut categoric de ”tricolori” cu 0-6.

Costel Pantilimon s-a lămurit în privința lui Otto Hindrich

Evoluțiile tot mai bune ale lui Hindrich de la Legia Varșovia l-au convins pe selecționer. În plus, acesta a ratat în vară un transfer răsunător în Germania, la Koln, care ar fi oferit opt milioane de euro pentru transferul său. Costel Pantilimon l-a urmărit atent pe fostul portar de la CFR Cluj și a tras o serie de concluzii la ”VOYO SPORT LIVE”.

„Otto e un portar care promite, care a început să joace într-un campionat destul de puternic, are constanță, am înțeles că are evoluții bune. Echipa națională e cu totul altceva, lucrurile vin treptat”, a spus Pantilimon.

Campionatul European din 2028 va avea loc în Regatul Unit și Irlanda, iar meciurile vor fi găzduite de nouă stadioane: șase din Anglia și câte unul din Țara Galilor, Scoția și Republica Irlanda. Competiția va fi transmisă în exclusivitate pe PROTV și VOYO.

Revenind la echipa națională, șansele de participare a „tricolorilor” au scăzut drastic după cele patru eșecuri din UEFA Nations League.

Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele, iar reprezentativa antrenată de Gică Hagi este văzută cu un procent de doar 15% la calificare.

Acest număr mic se datorează faptului că România se va afla în a 3-a urnă valorică la tragerea la sorți, asta din cauza parcursului din UEFA Nations League. La prima vedere, „tricolorii” vor da peste două adversare mai bine cotate în preliminariile pentru EURO.